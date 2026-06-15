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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب المجموعة الخامسة بعد فوز كوت ديفوار في كأس العالم 2026

منتخب كوت ديفوار
منتخب كوت ديفوار
رباب الهواري

افتتح منتخب كوت ديفوار مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بانتصار ثمين على حساب منتخب الإكوادور بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، ليحصد أول ثلاث نقاط ويضع نفسه في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي.


وجاء هدف المباراة الوحيد في الوقت القاتل عن طريق أماد ديالو، الذي استغل إحدى الفرص في الدقيقة التسعين ليمنح منتخب بلاده فوزًا غاليًا بعد مواجهة شهدت إثارة كبيرة وتقلبات عديدة حتى اللحظات الأخيرة.


ورغم خسارة الإكوادور، كان المنتخب الأكثر سيطرة على مجريات اللعب خلال فترات طويلة، ونجح في صناعة العديد من الفرص الخطيرة، إلا أن سوء الحظ وقف أمامه بعدما حرمت العارضة والقائم لاعبيه من التسجيل أكثر من مرة، ليبقى التعادل قائمًا حتى الدقائق الأخيرة.


في المقابل، اعتمد منتخب كوت ديفوار على التنظيم الدفاعي والانطلاقات السريعة، ونجح في تهديد مرمى منافسه بعدة محاولات، أبرزها كرة ارتدت من العارضة، قبل أن يتمكن أماد ديالو من خطف هدف الانتصار في الدقيقة الأخيرة، ليمنح منتخب بلاده بداية مثالية في البطولة العالمية.


وبهذا الفوز، رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى ثلاث نقاط، ليتقاسم الصدارة من حيث عدد النقاط مع منتخب ألمانيا، إلا أن فارق الأهداف منح المنتخب الألماني المركز الأول بعدما اكتسح منتخب كوراساو بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الافتتاحية.


أما منتخب الإكوادور فتجمد رصيده عند صفر من النقاط في المركز الثالث، بينما بقي منتخب كوراساو في المركز الرابع دون نقاط، بعد خسارته الثقيلة أمام ألمانيا، لتزداد أهمية مباريات الجولة الثانية في تحديد ملامح المنافسة داخل المجموعة.
ترتيب المجموعة الخامسة
●    ألمانيا: ثلاث نقاط.
●    كوت ديفوار: ثلاث نقاط.
●    الإكوادور: دون نقاط.
●    كوراساو: دون نقاط

منتخب كوت ديفوار اخبار الرياضة كأس العالم كوره عالمية

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