أحمد عبد الباسط يكشف عن تشكيل مصر أمام بلجيكا في كأس العالم

يستهل منتخب مصر الأول لكرة القدم، مبارياته في بطولة كأس العالم 2026، بمواجهة بلجيكا، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

كتب الناقد الرياضي والصحفي أحمد عبد الباسط عبر حسابه على موقع فيسبوك “معلوماتي”، كاشفًا عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة بلجيكا، في المباراة الودية المرتقبة.

وجاء التشكيل وفق ما نشره على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في الدفاع: أحمد فتوح – حمدي فتحي – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية – مهند لاشين – إمام عاشور.

في الهجوم: زيكو – عمر مرموش – محمد صلاح.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بلجيكا، في تمام الساعة العاشرة مساء الإثنين، على ملعب لومن فيلد، ضمن مباريات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا مصر وبلجيكا، في المجموعة السابعة من كأس العالم، رفقة منتخبي نيوزيلندا وإيران.

