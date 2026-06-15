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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيوكيريس يعمق جراح تونس ويقود السويد إلى الهدف الثالث في كأس العالم

السويد وتونس
السويد وتونس
رباب الهواري

واصل منتخب السويد تفوقه على نظيره التونسي بعدما نجح المهاجم فيكتور جيوكيريس في تسجيل الهدف الثالث لمنتخب بلاده خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


وشهدت المباراة أفضلية واضحة للمنتخب السويدي الذي استغل الأخطاء الدفاعية لمنتخب تونس، ونجح في تعزيز تقدمه بهدف ثالث منح الفريق مزيدًا من السيطرة على مجريات اللقاء، ووضع المنتخب التونسي في موقف صعب خلال الشوط الثاني.


وجاء الهدف الثالث في الدقيقة الستين بعد ضغط قوي من ألكسندر إيزاك على لاعب وسط منتخب تونس إلياس السخيري، الذي احتفظ بالكرة لفترة أطول من اللازم، ليستخلصها المهاجم السويدي ببراعة قبل أن يمررها مباشرة إلى فيكتور جيوكيريس، الذي انطلق منفردًا بالمرمى، وسدد الكرة بثقة داخل الشباك، معلنًا تسجيل الهدف الثالث لمنتخب السويد.


ويخوض المنتخبان منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا منتخبي هولندا واليابان، حيث يسعى كل منتخب لتحقيق أفضل بداية ممكنة في مشواره بالمسابقة، من أجل تعزيز فرص التأهل إلى الدور التالي.


وكانت بطولة كأس العالم قد انطلقت الخميس الماضي، حيث استضافت المكسيك المباراة الافتتاحية التي جمعت منتخبها مع منتخب جنوب أفريقيا، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل، لتبدأ البطولة بحضور جماهيري كبير وأجواء حماسية.


ويأمل المنتخب التونسي في استعادة توازنه خلال الدقائق المتبقية من اللقاء والعودة إلى أجواء المباراة، بينما يواصل المنتخب السويدي تقديم أداء قوي وفعال، مستفيدًا من الضغط المتواصل وسرعة التحول الهجومي، ليؤكد رغبته في حصد أول ثلاث نقاط والانطلاق بقوة في مشواره بالمونديال.

منتخب تونس السويد اخبار الرياضة كأس العالم

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