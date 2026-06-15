مدرب مالي السابق: مصر قادرة على تخطي بلجيكا والتأهل لدور الـ32 في كأس العالم

أكد البلجيكي توم سينتفيت، المدير الفني السابق لمنتخب مالي،و أن منتخب مصر يمتلك فرصة حقيقية للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى صعوبة المجموعة التي تضم الفراعنة إلى جانب منتخبات قوية.

وقال سينتفيت، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "CBC": "يمكن القول إن كأس العالم يبدأ فعليًا الآن بالنسبة إلى مصر وبلجيكا، فهما المرشحان الأبرز في المجموعة. ومع كامل الاحترام، نيوزيلندا ليست من أقوى المنتخبات، وإيران منتخب جيد لكنه يواجه صعوبات تنظيمية قد تؤثر على جاهزيته".

وأضاف: "بلجيكا تظل المرشح الأقوى، فهي تمتلك جيلًا مميزًا منذ سنوات، وانتصاراتها الكبيرة مثل الفوز على كرواتيا بثنائية نظيفة وتونس بخماسية تعكس قوتها".

وتابع: "لكن في المقابل، مصر منتخب قوي للغاية، وقد سبق له مواجهة بلجيكا ثلاث مرات، فاز في اثنتين منها، وهذا يعكس جودة المنتخب المصري".

وواصل: "المباراة ستكون صعبة، وأرى أن لمصر فرصًا كبيرة، ولن أستبعد التعادل أو حتى تحقيق الفوز. بلجيكا تمتلك لاعبين مميزين مثل تروسارد وغيرهم، لكنها ليست بلا نقاط ضعف".

وأشار إلى أن منتخب مصر يمتلك عناصر مميزة، قائلًا: "بوجود محمد صلاح وعمر مرموش وتريزيجيه، إضافة إلى بقية اللاعبين، يمتلك المنتخب خبرة كبيرة وقدرة على المنافسة".

وأضاف: "أتوقع أن المنتخبين سينهيان دور المجموعات في مراكز متقاربة، ومصر قادرة على بلوغ دور الـ16، كما أن بلجيكا قد تتوقف عند هذا الدور".

واختتم تصريحاته قائلًا: "المرشحون للقب هم الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا والبرازيل، لكن هناك منتخبات إفريقية قادرة على الذهاب بعيدًا مثل مصر والمغرب والسنغال. وأتوقع بطولة قوية ومثيرة، مع إمكانية تحقيق المنتخبات العربية لإنجازات مميزة في هذه النسخة".