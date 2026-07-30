القبض على سائق ميكروباص تعدى على راكب بسلاح أبيض

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالتعدى على أحد الركاب بالضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.





بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه (عامل "مصاب بجرح سطحى بالرقبة" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبسؤاله أفاد بأنه بتاريخ 28/ الجارى حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائدها بسبب قيامه بتغيير خط السير لتلافى أحد الأكمنة المرورية، قام على أثرها السائق بالتعدى عليه بالسب والضرب باستخدام سلاح أبيض وإحداث إصابته المنوه عنها.

أمكن تحديد وضبط السيارة "الميكروباص" الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها (مقيم بمحافظة المنيا)، وتم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لانتهاء رخصة تسيير السيارة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.