طاردوا المجني عليهم بسيارة.. إحالة أوراق ابني عم للمفتي قتلا شخصا وأصابا اثنين بأسيوط

أحالت الدائرة الثانية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، أوراق شخصين، أبناء عم، غيابيًا إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر خصومة ثأرية بمركز ديروط، كما قررت تأجيل الحكم على متهمين آخرين في القضية إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود غانم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى أبوالقاسم زيدان، وراجي محمود أحمد، وبحضور علي أشرف عقيل، وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد عبد العال.

وتعود أحداث القضية رقم 31833 لسنة 2025 جنايات ديروط إلى تلقي مركز شرطة ديروط بلاغًا يفيد بإطلاق أعيرة نارية بقرية بني يحيى، ووجود قتيل ومصابين.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص مقتل عبدالعليم ر. ع، وإصابة مصطفى م. خ، وعلي ح. ع، وتم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى ديروط المركزي.

وكشفت تحريات النقيب محمد جمال، معاون وحدة مباحث مركز شرطة ديروط، أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: عمرو ع. ع (35 عامًا - هارب)، وعمر ع. ع (24 عامًا)، وتامر ج. ع (38 عامًا - هارب)، وعصام الدين ع. ت (64 عامًا)، والد المتهمين الأول والثاني.

وأضافت التحريات أن المجني عليهم كانوا يستقلون سيارة بإحدى الطرق، فتتبعهم المتهمون بسيارة أخرى، ثم تعمدوا الاصطدام بسيارتهم من الخلف لإجبارها على التوقف، قبل أن يطلق المتهمين الأول والثاني والثالث وابلاً من الأعيرة النارية صوبهم، فيما اقتصر دور المتهم الرابع على الاتفاق والمشاركة مع باقي المتهمين في التخطيط لارتكاب الجريمة.

وأسفر الحادث عن مقتل أحد المجني عليهم وإصابة اثنين آخرين، فيما أكدت التحريات أن الواقعة جاءت على خلفية خصومة ثأرية سابقة بين الطرفين، والمحرر بشأنها القضية رقم 6411 إداري ديروط لسنة 2017.



وبعد تداول جلسات المحاكمة وسماع مرافعات الدفاع ومناقشة أدلة الثبوت، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين الهاربين إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، مع تأجيل النطق بالحكم على باقي المتهمين إلى جلسة اليوم الثاني من دور شهر أغسطس المقبل.