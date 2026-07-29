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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

36 مليون جنيه.. إحالة مسئول بنك وشركتي بتروكيماويات شهيرة وآخرين للجنايات

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :
نتيجة الثانوية العامة 2026

إحالة المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا 6 متهمين لمحكمة الجنايات من ضمنهم موظف كبير ببنك شهر واثنين بشركة كبري لصناعة البتروكيماويات  للجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي ٣٩ مليون جنيه 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  بصفته موظفًا عامًا "مدير خدمة العملاء ببنك شهير اختلس أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس " أربعة دفاتر شيكات والصادرة  جهة عمله لصالح الشركة
لصناعة وتجارة في  البتروكيماويات إذ استغل عرفًا مصرفيًا يتيح له استلام الدفاتر واستيفاء توقيعات العميل مستلمها على نموذج الاستلام لاحقًا بغرفة مكتبه دون مثول الأخير أمام موظف الشئون الإدارية المختص موهما إياه
بوجود ممثل الشركة بغرفة مكتبه واحتبسها لنفسه بنية تملكها، تمهيدًا لارتكاب الجريمة محل الاتهام التالي على
النحو المبين بالتحقيقات
 

كما أنهم بصفته الوظيفية استولي على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ بالملايين من  مرابحات فرض بالنظام الإسلامي بضمان أوقية ادخارية مودعة بحساب عميلتين بالبنك جهة.

كما أنه لستولي  بغير حق على المبلغ المالي سالف البيان بنية تملكه وإضاعته على ملك جهة عمله وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة؛ 

دولار اختلاس اموال نيابة

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