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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق صادم من مدرب تونس بعد الخسارة الثقيلة أمام بلجيكا

منتخب تونس
منتخب تونس
قسم الرياضة

علق صبري لموشي، المدير الفني لمنتخب تونس، على خسارة منتخب نسور قرطاج أمام بلجيكا، بخماسية نظيفة وديًا، استعدادًا لكأس العالم 2026.

وقال مدرب تونس عقب المباراة: “لا يوجد شيء إيجابي يمكن استخلاصه من هذه المباراة؛ من الواضح أنني غير راضٍ عن فريقي، وأشعر بالخجل من هذه الهزيمة الكبيرة”.

وأضاف: “التتويج بـ لقب كأس العالم خارج حساباتنا، لكننا سنقاتل في البطولة حتى النهاية”.

 

الصحف التونسية فى الهزيمة من بلجيكا

واعتبرت صحيفة "الصباح نيوز" أن الخسارة جاءت نتيجة أخطاء فنية واضحة من الجهاز الفني بقيادة صبري اللموشي، مشيرة إلى وجود حالة من الفوضى التكتيكية داخل الفريق، خاصة على مستوى الخط الخلفي. كما انتقدت اختيارات المدرب، بعدما فضل الاعتماد على آدم عروس في مركز الظهير الأيمن، مع الإبقاء على بعض العناصر الأساسية على مقاعد البدلاء، وهو ما منح المنتخب البلجيكي أفضلية كبيرة طوال اللقاء.

من جانبها، رأت صحيفة "الشروق" أن الخماسية البلجيكية فتحت باب التساؤلات حول أسباب التراجع الكبير في أداء "نسور قرطاج"، متسائلة عما إذا كانت الأزمة تعود إلى الخيارات الفنية للجهاز الفني أم إلى مستوى اللاعبين أنفسهم، في ظل الأداء الباهت الذي ظهر به المنتخب.

واكتفت إذاعة "موزاييك"، بوصف المباراة بالسقوط القاسي، بعدما تلقى المنتخب التونسي خمسة أهداف كاملة أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، في بروفة أخيرة قبل انطلاق كأس العالم.

وسجل أهداف المنتخب البلجيكي كل من لياندرو تروسارد وتشارلز دي كيتيلاري وكيفن دي بروين ودودي لوكيباكيو ونيكولاس راسكين، ليؤكد الشياطين الحمر تفوقهم الكامل على مدار اللقاء.

وتنتظر منتخب تونس مهمة صعبة في كأس العالم 2026، حيث ينافس ضمن المجموعة السادسة التي تضم منتخبات السويد واليابان وهولندا، وسط مطالبات جماهيرية وإعلامية بضرورة تصحيح الأخطاء سريعًا قبل ضربة البداية.

تونس بلجيكا كأس العالم 2026

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