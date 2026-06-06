منافس مصر في المونديال.. بلجيكا تحقق فوزا كبيرا على تونس 5-0 وديا

حقق منتخب بلجيكا فوزا كبيرا علي ضيفه منتخب تونس بخماسية نظيفة في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت علي ملعب الملك بودوان في إطار الاستعدادات الأخيرة للمنتخبين لحوض منافسات كأس العالم لكرة القدم في امريكا والمكسيك وكندا في الفترة من 11 يونيو الجاري وحتي 19 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة بالمونديال بجانب كل من منتخب مصر وايران ونيوزيلندا،ويفتتح مشوراه بمواجهة المنتخب المصري يوم 15 يونيو الجاري، بينما تلعب تونس في المجموعة السادسة مع كل من هولندا والسويد واليابان.

سجل خماسية بلجيكا كل من لياندرو تروسارد في الدقيقة 28 وشارل دي كيتيلاري في الدقيقة 53 وكيفين دي بروين في الدقيقة 65 ودودي لوكيباكيو بالدقيقة 85 ونيكولاس راسكين في الدقيقة 87، ولعب منتخب تونس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد إسماعيل الغربي.