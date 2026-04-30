الطقس غدا .. استمرار الموجة الحارة وتحذيرات من رمال مثيرة للأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا، الجمعة الموافق 1 مايو 2026، حيث يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

الطقس غدا الجمعة

ويسود حالة الطقس غدا، حار نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما تشتد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وحذرت هيئة الأرصاد، خلال الطقس غدا، من ظهور شبورة مائية كثيفة أحياناً في الساعات الأولى من الصباح (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية.

نشاط رياح سريعة على الطرق

كما أشار التقرير الجوي لهيئة الأرصاد، أن الطقس غدا، يشهد نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 35 كم/ساعة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر.

ونبّهت هيئة الأرصاد إلى أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وفيما يخص الظواهر الجوية الأخرى، تتهيأ الفرص لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، مع احتمالية سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة غدا

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا المتوقعة، فمن المنتظر أن تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 31 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 36 درجة مئوية. وتناشد الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية ومتابعة التحديثات الدورية للنشرات الجوية.