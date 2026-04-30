رحلة لقمة العيش من الفيوم لأكتوبر .. دفن جثماني شابين سقطا من أعلى سقالة

صرحت النيابة العامة بأكتوبر بدفن جثماني شابين لقيا مصرعهما إثر سقوطهما من أعلى سقالة أثناء عملهما.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الحادث.

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد سقوط شابين من أعلى سقالة أثناء عملهم بمدينة 6 أكتوبر.

وبالإنتقال إلى المكان وبالفحص، تبين مصرع كل من: "محمد جمال" 20 عامًا و"كريم إبراهيم" 19 عامًا، من قرية دار السلام بمركز طامية، بعدما سقطا من أعلى سقالة أثناء العمل بمدينة 6 أكتوبر.

وأستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان والعاملين بالموقع للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

تم نقل الجثتين إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.