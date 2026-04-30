نوتنجهام فورست يفوز على أستون فيلا في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي

حقق فريق نوتنجهام فورست الفوز على فريق أستون فيلا بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب سيتي جراوند، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل هدف فريق نوتنجهام فورست اللاعب كريس وود في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

تشكيل الفريقين

أعلن مدربا فريقي نوتنجهام فورست وأستون فيلا، تشكيل الفريقين، للمباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب سيتي جراوند، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل نوتنجهام ضد أستون فيلا

تشكيل أستون فيلا أمام نوتنجهام فورست

الأندية المتأهلة لنصف نهائي الدوري الأوروبي

تأهلت أندية أستون فيلا ونوتينجهام فورست الإنجليزيان وسبورتينج براجا البرتغالي وفريبورج الألماني إلى الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2025/2026 عقب مباريات إياب دور الثمانية.

مواعيد نصف نهائي الدوري الأوروبي

وتم الكشف عن المواعيد الرسمية للمواجهات المرتقبة بنصف نهائي الدوري الأوروبي، حيث تقام جولة الذهاب اليوم الخميس 30 إبريل، بينما تُلعب مباريات الإياب يوم الخميس القادم 7 مايو 2026 وفقًا للمواجهات والمواعيد التالية:

نوتنجهام فورست ضد أستون فيلا

ذهابا على ملعب سيتي جراوند في نوتنجهام اليوم الخميس 30 أبريل، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وإيابا على ملعب فيلا بارك في برمنجهام يوم 7 مايو 2026.

سبورتينج براجا ضد فريبورج

ذهابًا على ملعب بلدية براجا اليوم الخميس 30 أبريل، في العاشرة

مساء بتوقيت القاهرة، وإيابًا على ملعب أوروبا بارك (فريبورج) يوم 7 مايو.

ويشار إلى أن المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي تقام يوم الأربعاء 20 مايو 2026 على ملعب "بشكتاش بارك" في إسطنبول.



