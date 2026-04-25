أستون فيلا يستهدف ضم مرموش من مانشستر سيتي في الميركاتو الصيفي

يضع أستون فيلا النجم المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، ضمن أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة النادي الإنجليزي في تدعيم خطه الهجومي بعناصر قادرة على صناعة الفارق.

ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، يستعد أستون فيلا لتقديم عرض رسمي لضم اللاعب، حيث يسعى المدرب أوناي إيمري لإقناعه بخوض تجربة جديدة مع الفريق، مع منحه فرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي.

ويواجه مرموش صعوبة في الحصول على دقائق كافية داخل صفوف مانشستر سيتي، في ظل الاعتماد الكبير للمدرب بيب جوارديولا على النجم النرويجي إيرلينج هالاند، الذي يواصل تقديم أرقام تهديفية استثنائية ويُعد الخيار الأول في مركز الهجوم.

ورغم امتلاك مرموش قدرات هجومية مميزة، إلا أن مشاركاته هذا الموسم جاءت محدودة نسبيًا، حيث خاض 30 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3 أخرى، ما يجعله مرشحًا لدراسة العروض التي قد تمنحه دورًا أكبر داخل الملعب.

ويبدو أن أستون فيلا يعوّل على هذا العامل لإقناع اللاعب بالانتقال، في ظل سعيه لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة في الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل.