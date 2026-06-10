من سن 18.. خطوات استخراج رخصة موتوسيكل والأوراق المطلوبة

يستهدف الكثير من الشباب سرعة استخراج رخصة قياة دراجة نارية “ موتوسيكل”، حيث حددت وزارة الداخلية بعض الشروط لاستخراج رخصة موتوسيكل مع بعض الرسوم والأوراق المطلوبة، ويرصد موقع “صدى البلد” التفاصيل الكاملة عن استخراج رخصة دراجة نارية.

سن استخراج رخصة قيادة دراجة نارية

لا يجوز استخراج رخصة قيادة دراجة نارية لمن هم أقل من 18 عامًا، وفقًا لما حددته وزارة الداخلية، ويشترط توافر جميع شروط الترخيص المعتمدة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة موتوسيكل

-بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر.

-شهادتان طبيتان (باطنة – نظر) موضح بهما فصيلة الدم.

-أصل شهادة المؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية.

-عدد 4 صور شخصية حديثة.

-شراء نموذج 256 من وحدة المرور.

شروط استخراج رخصة موتوسيكل

حددت وزارة الداخلية مجموعة من الشروط لاستخراج رخصة الموتوسيكل، تشمل:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

الحصول على مؤهل دراسي أو شهادة محو أمية.

اجتياز الاختبار النظري في قواعد وآداب المرور.

اجتياز الاختبار العملي للقيادة.

عدم صدور أحكام جنائية أو وجود سوابق مخلة بالشرف.

اجتياز اختبار الإشارات المرورية.

مدة استخراج رخصة دراجة نارية

لا تستغرق إجراءات استخراج رخصة قيادة الدراجة النارية أكثر من 3 ساعات داخل وحدة المرور، بداية من الاختبارات وسداد الرسوم، وحتى استلام الرخصة في نفس اليوم.

خطوات استخراج رخصة قيادة موتوسيكل جديد

1. التوجه إلى إدارة المرور المختصة وفقا لمحل إقامة المواطن المدون في بطاقة الرقم القومي.

2. سداد الرسوم المقررة لاستخراج قيادة دراجة نارية.

3. ملء البيانات المطلوبة.

4. التوجه إلى مكان التصوير لتسجيل البيانات.

5. تسليم حافظة البيانات إلى الموظف المختص لاستكمال الإجراءات.

رسوم استخراج رخصة موتوسيكل

تبلغ إجمالي تكلفة استخراج رخصة الموتوسيكل حوالي 1160 جنيهًا مصريًا، وتشمل:

الكشف الطبي: 285 جنيهًا

ملف الترخيص: 30 جنيهًا

نموذج رخصة أول مرة: 160 جنيهًا

حافظة بيانات: 185 جنيهًا

ضريبة: 150 جنيهًا

رسوم استخراج الرخصة: 350 جنيهًا

نموذج مرور 256: 6.5 جنيه

نموذج اختبار شهري: 10 جنيهات.

غرامة قيادة دراجة نارية دون رخصة

وعن غرامة القيادة دون رخصة، حدد قانون المرور الجديد مخالفة قيادة دراجة نارية دون رخصة قيادة، حيث حدد القانون غرامة 1000 جنيه في حالة قيادة دراجة نارية دون رخصة قيادة، حيث يتوجب استخراج رخصة قيادة دراجة نارية 2025 وفقا للخطوات والإجراءات المذكورة.