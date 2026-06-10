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الرابط والخطوات.. طريقة الاستعلام وسداد المخالفات المرورية أونلاين 2026
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الرابط والخطوات.. طريقة الاستعلام وسداد المخالفات المرورية أونلاين 2026

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية
خالد يوسف

ارتفعت مؤشرات البحث عبر محركات جوجل، عن رابط وطريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية على السيارات، بالتزامن مع توفير خدمات المرور الإلكترونية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات دون حاجة إلى التوجه لوحدات المرور، تتزايد معدلات حول خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 وفي مقدمتها الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2026.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

- تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

- الضغط على أيقونة «بيانات المرور».

- الضغط على أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المركبات».

- كتابة الرقم القومي.

- الضغط على رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام ثم الحروف.

- اختيار إجمالي مخالفات المرور، لتظهر الرسوم المطلوبة.

الاستعلام عن مخالفات المرور على بوابة المرور

- الخطوة الأولى: زيارة بوابة المرور الإلكترونية، بالضغط هـــــنـــــــا.

- الخطوة الثانية: اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

- الخطوة الثالثة: اختيار أيقونة الاستعلامات.

- الخطوة الرابعة: مخالفات رخص المركبات.

- الخطوة الخامسة: إدخال رقم لوحة السيارة.

- الخطوة الأخيرة: تظهر كافة مخالفات المرور المسجلة على السيارة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

-الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــا.

- اختيار خيار «مركباتي» وذلك من قسم «خدمات مصر الرقمية».

- النقر على «استعلام عن مخالفات رخصة مركبة».

-والضغط على «بدء الخدمة» للمتابعة ويجب العلم أن هذه الخطوة تتطلب نوع الرخصة ورقم اللوحة.

-قم باختيار «لوحة حديثة أو لوحة قديمة».

-وبعدها أدخل رقم السيارة التي ترغب في الاستعلام عن تفاصيلها.

- وستظهر لك قائمة بالمخالفات المسجلة على سيارتك إن وجدت، مع تفاصيلها.

طرق دفع مخالفات المرور «أون لاين»

ويمكن سداد ودفع المخالفات المرورية عبر الانترنت «أونلاين»، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- زيارة موقع النيابة العامة للمرور.

- الضغط على الدفع الإلكتروني.

- اختيار دفع مخالفات المرور.

- ادخل رقم لوحة السيارة والحروف.

- اضغط على عرض.

- تظهر لك كافة المخالفات المسجلة على السيارة.

- اختر نوع المخالفة التي ترغب في دفعها.

- اضغط على طريقة الدفع المناسبة لك.

- اتبع تعليمات الدفع.

- يصل لك إيصال بقيمة الدفع على بريدك الإلكتروني الخاص بك.

خطوات سداد المخالفات المرورية

- ويمكن دفع المخالفات المرورية من خلال إدخال تفاصيل بطاقتك الائتمانية لدفع المخالفات عبر الموقع الإلكتروني.

- كما يمكن دفع المخالفات المرورية من خلال استخدام ماكينة فوري المتواجدة في مراكز الخدمة المعتمدة لدفع المخالفات نقدًا أو باستخدام بطاقة الائتمان.

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