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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتحسين حركة المرور..محافظ الجيزة: توسعة وتطوير لشارع كفر طهرمس

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة أعمال التوسعة والتطوير الجارية بشارع كفر طهرمس وتقاطعه مع شارع فيصل، وذلك خلال جولة تفقدية قام بها المحافظ ظهر اليوم الخميس بحى بولاق الدكرور.

وأشار محافظ الجيزة أن الأعمال تشمل توسعة الطريق بعد تنفيذ قرار إزالة لسور متعدى على خط التنظيم بالتنسيق مع جهة الولاية مما سيضيف مساحة ٥ م لعرض الطريق بطول السور والممتد لمسافة ٨٠ م.

وأضاف المحافظ أن الأعمال ستتضمن إعادة رصف الطريق وتوفير رصيف للمشاة، إلى جانب أعمال التخطيط المرورى وتنظيم الحركة بمعاونة الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وأكد محافظ الجيزة أن الأعمال من شأنها تخفيف التكدسات وتحسين حركة المرور بشارع كفر طهرمس لكونه أحد المحاور العرضية الهامة والتى تشهد حركة مرورية كبيرة خاصة فى فترات الذروة.

كما شدد الأنصارى على رئيس الحى بالمتابعة الدورية وتكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاءبالتنسيق مع الشركة المنفذة ومنع تراكم المخلفات والرفع الدورى لها بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ومحمد مرعى السكرتير المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة وطه عبدالصادق رئيس حى بولاق الدكرور واللواء محمد الضبيعى رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل و محمد حسنى رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي بولاق الدكرور

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