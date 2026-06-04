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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الجيزة: انضباط وهدوء في أول أيام امتحانات الإعدادية

امتحانات الشهادة الإعدادية
امتحانات الشهادة الإعدادية
أحمد زهران

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، انضباط لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أدى طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الخميس، امتحان مادة اللغة العربية والخط في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أي شكاوٕ حول امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب اليوم، وأن الامتحان جاء مطابقاً للمواصفات القياسية للورقة الامتحانية ويراعي الأوزان النسبية التي تحددها مواصفات الورقة الامتحانية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية يبلغ 211,193 طالباً وطالبة مقيدين في  696  لجنة سير امتحانات على مستوى المحافظة.

وأشادت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بمستوى الأداء الذي قدمه جميع المشاركين في أعمال امتحانات الإعدادية من الالتزام بالتعليمات والتفاني في توفير الأجواء الملائمة للطلاب ليؤدوا امتحاناتهم بشكل مريح.

كما التزم جميع لجان سير امتحانات الإعدادية، ومراكز توزيع الأسئلة وقيادات العملية الامتحانية وكافة العاملين المشاركين في أعمال امتحانات الإعدادية ملتزمون بتعليمات وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبداللطيف، وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة. 

وجاءت انطلاقة امتحانات الإعدادية بالجيزة على المستوى المطلوب من الانضباط والالتزام وتحقيق الهدوء الكامل داخل لجان سير الامتحانات.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة تعليم الجيزة

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