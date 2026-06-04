نائب محافظ الجيزة يتفقد تنفيذ مشروع الصرف الصحي في المتربة بأوسيم

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا مشروع الصرف الصحي بمنطقة المتربة بقرية بشتيل بمركز أوسيم لمتابعة نسب تنفيذ أعمال المشروع وإزالة أي معوقات قد تواجه مشروع الصرف الصحي، وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على تكثيف الأعمال المنفذة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع لدخوله الخدمة الفعلية في أقرب وقت.

كما أطلع نائب المحافظ، على الرسومات والتصميمات الهندسية الخاصة بمشروع تطوير منطقة مزلقان لعبة لتخفيف الحركة المرورية بمنطقة المزلقان.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز أوسيم، والمهندسة عفاف عبد الحارث مدير مديرية الاسكان ومسؤلي الأبنية التعليمية والجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي وشركة مياة الشرب والصرف الصحي وشركة الغاز والشركة المنفذة للأعمال.