محافظ الجيزة: تجهيز 700 لجنة لامتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة انتظام سير الامتحانات بمدرستي المنوات الثانوية بنات والمنوات إعدادية بنين بمركز ومدينة ابوالنمرس فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 وذلك للوقوف على الإجراءات المتخذة والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية مادتي اللغة العربية والخط والتى يستمر إنعقادها حتى الأربعاء المقبل وفق الجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وإطمأن محافظ الجيزة خلال جولته على توافر كل سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظًا على تركيز الطلاب، مؤكدًا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

وأكد الأنصارى أنه تم التجهيز المسبق لإستقبال العملية الامتحانية من خلال تجهيز 700 لجنة رئيسية لاستقبال أكثر من 200.000 طالبة وطالبة بالإضافة إلى 3700 طالب وطالبه دمج واعاقات أخري إذ تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف التواجد الميدانى والمرور الدورى لتهيئة المناخ الملائم لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لمنع الإزعاج.

رافق المحافظ خلال الجولة وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومحمود زين شنب رئيس مركز ومدينة ابوالنمرس.