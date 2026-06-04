محافظ الجيزة: تقارير دورية من الإدارات التعليمية لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي مستجدات، جاء ذلك خلال جولة المحافظ لتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة المنوات بنين بأبو النمرس .

وأوضح المحافظ، أن غرفة العمليات تتلقى التقارير الدورية من الإدارات التعليمية بشأن انتظام اللجان وحضور الطلاب وأعمال الامتحانات، بما يضمن سرعة رصد أي معوقات أو مشكلات قد تؤثر على سير العملية الامتحانية.

وشدد الأنصاري، على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وسرعة الاستجابة لأي بلاغات أو ملاحظات يتم رصدها داخل اللجان أو بمحيط المدارس، والعمل على تذليلها فورًا لضمان انتظام الامتحانات دون أية عقبات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المتابعة الميدانية وغرف العمليات تعملان بشكل متكامل طوال فترة الامتحانات، بهدف توفير المناخ المناسب للطلاب وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل اللجان الامتحانية.

واختتم المحافظ، أنه تم الاستعداد مسبقًا لاستقبال العملية الامتحانية، حيث جرى التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة داخل اللجان، وإجراء الصيانات البسيطة، إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف قبل وبعد الامتحانات.