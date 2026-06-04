محافظ الجيزة يتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية في أبو النمرس | صور

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، قبل قليل، انتظام سير امتحانات الشهادة الاعدادية بمدرستي المنوات الإعدادية بنين والمنوات الثانوية بنات في مركز ومدينة أبو النمرس، وذلك خلال أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026 للشهادة الإعدادية، وذلك للوقوف على الإجراءات المتخذة والتأكد من توافر المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

واطمأن محافظ الجيزة، خلال جولته على توافر كل سبل الراحة للطلاب والتأكد من تحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات حفاظًا على تركيز الطلاب، مؤكدًا ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ.

وأكد محافظ الجيزة، أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال العملية الامتحانية، إذ تم التأكيد على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة إلى جانب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير والتنظيف لمقار اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات.

كما كلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهات المعنية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت لتهيئة بيئة مناسبة تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.