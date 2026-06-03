ضبط 401 مخالفة سرفيس وفض موقف عشوائى بميدان الجيزة وأخر بالمنيب

وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى بتكثيف الجهود لضبط مخالفات سيارات السرفيس و الفض الفورى للمواقف العشوائية والتصدى الحاسم لحالات تقطيع الطريق ورفع الأجرة.

وفى إطار توجيهات المحافظ كثف جهاز السرفيس والنقل الجماعى من جهوده لتنظيم العمل بالمواقف العمومية وضبط مخالفات سيارات السرفيس بمختلف أنحاء المحافظة.

وجاء ببيان الجهاز. قيام الإدارات المعنية بشن عدد ٨ حملات بنطاق شوارع ومناطق ( فيصل والهرم و ميدان الجيزة والمنيب و البحر الأعظم و طريق مصر أسيوط الزراعى ).

وأسفرت الحملات عن ضبط ٤٠١ مخالفة والتى شملت ( ٨٧ مخالفة تقطيع طريق و ٨٥ مخالفة تعريفة ركوب و ٦٩ تحميل خارج المواقف الرسمية و ٦٠ مخالفة خطوط سير و ٧٥ خطوط سير منتهية و ٢٥ إمتناع عن التحميل)، إلى جانب فض موقفين عشوائيين أعلى نفق الهرم وبنزلة كوبرى المنيب.

كما إستوقفت لجان الرصد بالجهاز بقيادة اللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى عدد من سيارات السرفيس بعدد من خطوط السير للإستعلام من خلال الركاب عن مدى إلتزام السائقين بتعريفة الركوب من عدمه وتوقيع العقوبات الفورية حال إفادة الركاب بمخالفة السائق.