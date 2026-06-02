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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال تنفيذ حملة إزالة بناء مخالف..كسر ذراع رئيس وحدة محلية بالعياط في الجيزة

اثناء تنفيذ الحملة
اثناء تنفيذ الحملة
أحمد زهران

شهدت قرية كفر حميد التابعة لمركز العياط في محافظة الجيزة، واقعة تعد على رئيس الوحدة المحلية ببرنشت وموظفي الوحدة المحلية، أثناء تنفيذ حملة لإزالة أعمال بناء مخالفة، وذلك عقب نشوب مشادات بين القائمين على الحملة وأصحاب العقار المخالف.

وكشف مصدر بمحافظة الجيزة أن مقاول و2آخرين اعتدوا على العاملين بالوحدة المحلية ببرنشت خلال تنفيذ قرار الإزالة، ما أسفر عن إصابة عدد من الموظفين، من بينهم رمضان قرني بطران، رئيس الوحدة المحلية ببرنشت، الذي تعرض لكسر في ذراعه إثر التعدي عليه باستخدام قطعة خشبية.

وأوضح المصدر أن أصحاب العقار حصلوا على نموذج (8) يسمح ببناء غرفتين فقط، إلا أنهم خالفوا الاشتراطات واستكملوا أعمال البناء بإضافة طابق جديد، ثم شرعوا في تنفيذ قواعد خرسانية إضافية، الأمر الذي استدعى التدخل الفوري من الأجهزة المختصة لإزالة المخالفات بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف المصدر، أن رئيس مركز ومدينة العياط، تابع الواقعة فور حدوثها، وتواصل مع الجهات المعنية، حيث انتقلت القوات المختصة إلى موقع الأحداث وتم تحرير محضر رسمي مع التحفظ على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من ناحية آخرى تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الواقعة فور وقوعها، ووجه بضرورة توفير الحماية الكاملة لموظفي الدولة أثناء أداء مهامهم، والتعامل بحزم مع أي محاولات للاعتداء على العاملين أو تعطيل تنفيذ القانون، مؤكدا أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.

قرية كفر حميد مركز العياط محافظة الجيزة الوحدة المحلية ببرنشت

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