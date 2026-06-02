نائب محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمشروع الصرف الصحي ببعض المناطق بكرداسة

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية موسعة بمركز كرداسة لمتابعة التجهيزات النهائية لمشروع الصرف الصحي للمناطق المحرومة ( ذو الفقار ـ المشتل ـ سيدي عبد الله ) تمهيدا لتشغيل خدمة الصرف الصحي خلال الفترة القادمة.

وذلك في أطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وإزالة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرية ناهيا حيث تابع النائب الموقف التنفيذي للاستلام الابتدائي لمشروع مياة الشرب والصرف الصحي بمنطقة عيسي شحاته مشددا على ضرورة الإسراع في استكمال تسليم باقي الشبكات مع تكثيف أعمال الوصلات المنزلية تمهيدًا لتشغيل خدمة الصرف الصحي خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى تفقد نائب المحافظ موقف السرفيس الجديد بمدينة كرداسة للقضاء علي المواقف العشوائية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الانتظار الخاطئ لسيارات السرفيس مدينة كرداسة.

وأختتم الشهابي، جولته بتفقد المرحلة الثانية بمشروع رصف طريق المريوطية بداية من محور الضبعة في اتجاه مركز منشأة القناطر.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولةعبد الخالق عوض رئيس مركز كرداسة ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومديرية الطرق وجهاز السرفيس والشركات المنفذة للأعمال.