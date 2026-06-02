الإشراف العام
محافظات

محافظ الجيزة يلتقى وفد منطقة شيوتشو الصينية لبحث التعاون الثنائى والفرص الاستثمارية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

رحب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة، بتشو هونغ فاى نائب عمدة منطقة شيوتشو التابعة لمدينة جياشينغ بمقاطعة تشجيانغ الصينية والوفد المرافق له، وذلك لبحث العلاقات الثنائية والفرص الإستثمارية بين محافظة الجيزة والبلدية.

وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات المصرية الصينية والممتدة رسمياً على مدار ٧٠ عام وشعبياً لآلاف السنين، مشيراً إلى نجاح تلك العلاقة فى دعم كل من البلدين لبعضهم البعض بمختلف الملفات التى تهم كل طرف بالمحافل الدولية.

وحرص المحافظ على تعريف أعضاء الوفد على الفرص الواعدة التى يمثلها الإستثمار بمصر عامة ومحافظة الجيزة على وجه الخصوص لكون المحافظة تتمتع بمقومات متنوعة من شأنها إحتضان مختلف الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية على رأسها ربط مدن المحافظة ببنية تحتية حديثة ومتطورة وربطها جميعاً بموانئ البحر المتوسط والبحر الأحمر عن طريق القطار السريع إلى جانب مطار سفنكس الذى يوفر النقل الجوى للمسافرين والبضائع، بالإضافة إلى دعم الدولة وقيادتها للمستثمرين من خلال التشريعات الداعمة والسياسات المنظمة والتسهيلات المقدمة لإطلاق المشروعات وعقد الشراكات المحلية والإقليمية والدولية لتطوير الأعمال.

كما تطرق المحافظ لشرح جانب من إهتمامات الدولة بجذب الإستثمار والتى من شأنها دعم المستثمرين الصينين من خلال توفير سوق إستثمارى منخفض التكاليف ومتشعب العلاقات ومتعدد المميزات الجغرافية لقربه من الأسواق المستهدفة من قبل الجمهورية الصينية ( الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا ) والسياسية حيث تتمتع الدولة المصرية بعلاقات طيبة مع كافة دول العالم، ومشاركة مصر بالعديد من الإتفاقيات التجارية مع التحالفات والتكتلات التجارية لخفض الضرائب على السلع والمنتجات المصرية والمصنعة بمدنها وتوفير العديد من المدن الصناعية المتخصصة والمتعددة التخصصات والتى تقع 5 منها بمحافظة الجيزة.

من جانبه عبر نائب منطقة شيوتشو عن إمتنانه لحفاوة الإستقبال، مؤكداً على حرص شعب وحكومة المقاطعة على تعزيز التعاون مع الدولة المصرية بشكل عام ومحافظة الجيزة على وجع الخصوص لما تلمسوه من فرص إستثمارية تدعم الأنشطة الرائجة بمنطقة شيوتشو والتى تتميز بصناعة النسيج و الصناعات المتطورة والذكاء الإصطناعى.

كما أشاد السيد تشو بحجم التطوير التى تشهده المدن المصرية وعلى رأسها محافظة الجيزة والتى تأتى فى مقدمة المدن المستهدفة لإقامة الشركات وبرامج التعاون معها.

من جانبه أعرب المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرف التجارية بالجيزة عن حماسه لحضور اللقاء، وتطلعه لعقد شراكات إستراتيجية لإنشاء مشروعات مشتركة والإستفادة من الفرص التى تقدمها الدولة المصرية ومحافظة الجيزة، مستشهداً بعدد من النماذج الرابحة لمشروعات خاصة بمستثمرين صينين نجحوا فى إطلاق العديد من المشروعات بمختلف المجالات داخل مصر وحقق كل منهم النتائج المستهدفة خلال مدد زمنية أقل من المتوقعة.

كما كلف المحافظ رئيس الغرف التجارية بالجيزة ببحث الإستفسارات التى تقدم بها أعضاء الوفد، موجهاً بسرعة الإفادة بشأنها، وصنع قنوات تواصل دائمة مع حكومة منطقة شيوتشو للترويج للفرص الإستثمارية بالمحافظة وتلبية متطلبات المستثمرين والرد على تساؤلاتهم.

حضر اللقاء محمد مرعى السكرتير العام المساعد ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ و المهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ والمهندس السيد زغلول امين صندوق الغرفه التجاريه لمحافظه الجيزه والاستاذ مجدي عرابي عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه لمحافظه الجيزه واللواء تامر عطاويه امين عام الغرفه التجاريه لمحافظه الجيزة وأعضاء الوفد والذى شمل؛ تساو تشى بين المدير العام لمكتب المالية بمنطقة شيوتشو و قاو فانغ المدير العام لمكتب النقل بمنطقة شيوتشو و شن وو يان عمدة وانغجيانغجينغ و ليو يوان تشاو نائب مدير مكتب التنمية الإقتصادية بحكومة وانغجيانغجينغ.

وفاة الإعلامية سهام جلال
محافظ الشرقية
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
حملة مكبرة
