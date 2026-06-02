تعديات على الطريق.. محافظ الجيزة: غلق 7 كافيهات و 3 محال عصير وآخر لبيع الحيوانات الأليفة

قام الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة بجولة تفقدية، تابع خلالها الحالة العامة للنظافة والإشغالات بأحياء بولاق الدكرور والطالبية والعمرانية والهرم.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء المعنية بغلق 7 مقاهى و 3 محال عصير ومحل لبيع الحيوانات الأليفة لتعديهم على الشارع العام، وشن الحملات اليومية لرصد أية إشغالات أو تعدى للمحال والمقاهى والغلق الفورى حال مخالفة أى منها أو تعديه على الشوارع والأرصفة أو إستخدامه لأية مرافق دون ترخيص.

شملت جولة المحافظ شوارع ( خاتم المرسلين و ترسا و فيصل والتعاون والهرم والشربينى وعمرو بن العاص والعريش والمريوطية واللبينى).

ورصد محافظ الجيزة تجمع لعدد من الباعة بمحيط مدخل شارع العريش وتقطاعه مع شارع فيصل، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس حى الطالبية بالإزالة الفورية للباعة والمرور الدورى لمنع عودتهم للشارع لضمان إنتظام الحركة به.

وشدد الأنصارى على رؤساء الأحياء بالتصدى لظاهرة حرق المخلفات من خلال تشديد الرقابة على أعمال شركات الجمع السكنى العاملة بنطاق كل منهم والتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل للرفع الدورى للتجمعات بمختلف القطاعات ونقلها أولاً بأول لمحطات المناولة.