السيطرة على حريق مصنع تحت التشطيب بالمنطقة الصناعية في العبور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب داخل مصنع تحت التشطيب بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، دون وقوع أي خسائر بشرية حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من اللواء هيثم شحته مدير إدارة الحمايةالمدنية في القليوبية يفيد باندلاع حريق داخل مصنع تحت التشطيب وبالانتقال لمكان الحريق تبين نشوب حريق في ثلاجة ببدروم المصنع على مساحة تُقدر بنحو 100 متر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، والسيطرة الكاملة على الحريق وإخماده.



وأسفر الحادث عن عدم وجود أي إصابات أو وفيات، فيما تواصل الأجهزة المختصة أعمال التبريد، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.