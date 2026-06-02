أثناء لهوها مع الأطفال.. التصريح بدفن جثمان صغيرة سقطت من شرفة منزل عمها بالقليوبية

صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، كانت قد لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزل عمها خلال لهوها مع عدد من الأطفال في أثناء احتفالها بعيد ميلادها، بمدينة الخانكة، وذلك عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، حيث تبين عدم وجود شبهة جنائية.



وشهدت مدينة الخانكة بالقليوبية، مصرع طفلة في يوم احتفالها بعيد ميلادها السابع، إثر سقوطها من شرفة منزل عمها خلال لهوها مع عدد من الأطفال، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيقات.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من عملات النجدة، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الخانكة المركزي بوصول الطفلة "نور ح ع"، 7 سنوات، مصابة بكسور بالجمجمة ونزيف حاد بالمخ، وفارقت الحياة متأثرة بإصابتها فور وصولها.

انتقلت على الفور أجهزة الأمن لإجراء المعاينة والفحص، حيث تبين من التحريات الأولية أن الطفلة كانت تلهو مع الأطفال داخل منزل عمها، تزامنا مع الاحتفال بعيد ميلادها السابع، قبل أن تسقط من شرفة المنزل في لحظات مأساوية

وتحرر المحضر رقم 5421 لسنة 2026 إداري مركز الخانكة، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات.