تحملت 13 سنة عشان ولادها.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها بالقليوبية

شهدت قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية جريمة مأساوية، بعدما لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 44 عامًا مصرعها إثر تعرضها للاعتداء على يد زوجها داخل منزل الأسرة، في واقعة هزت القرية وأثارت حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها بالقليوبية

خلافات أسرية

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم، البالغ من العمر 49 عامًا ويعمل تاجر موبيليا، ارتكب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينه وبين زوجته، حيث جرى ضبطه والتحفظ عليه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات الحادث.

وانتقلت الجهات المعنية إلى موقع الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة ومناظرة الجثمان، كما تقرر نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان السبب الدقيق للوفاة، مع استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نجل الضحية: مكانش فيه بينهم خلافات

وكشف نجل الزوجة المقتولة على يد زوجها في قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ في محافظة القليوبية، تفاصيل جديدة عن الواقعة قائلا: “نمت وصحيت لقيت أختي بتقولي أمك ماتت.. وبعدها لقيت ناس كتير.. أنا مشوفتش اللي حصل ولا شوفت أمي بعد ما ماتت.. مكانش فيه أي خلاف بين ماما وبابا.. وكانوا كويسين إمبارح”.

شهود عيان يروون تفاصيل الواقعة

وأكد عدد من أهالي قرية أجهور الكبرى أن حالة من الحزن الشديد خيمت على المنطقة عقب اكتشاف الجريمة، مشيرين إلى أن المجني عليها كانت تتمتع بسمعة طيبة بين أبناء القرية، فيما تجمع عدد كبير من الأهالي فور سماع صرخات الاستغاثة ومحاولة معرفة ما حدث داخل المنزل.

وكشف شهود العيان بالقرية تفاصيل جديدة بشأن الواقعة، مؤكدين أن الزوج كان معروفًا بتكرار الاعتداء على زوجته خلال السنوات الماضية، وأنها كانت تتحمل تلك الخلافات حفاظًا على أبنائها واستقرار الأسرة.

وأوضحوا أن الزوجين عاشا معًا 13 عامًا وأنجبا أبناء خلال فترة زواجهما، وهو ما دفع الزوجة إلى الصبر على العديد من المشكلات والخلافات الأسرية التي شهدتها حياتهما طوال السنوات الماضية، قبل أن تنتهي الخلافات بهذه الجريمة المأساوية التي أثارت حالة واسعة من الحزن بين أهالي القرية.