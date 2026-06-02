محافظ الشرقية يُتابع انتظام الخدمات المقدمة للمترددين على مستشفى أبو كبير المركزي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مستشفى أبو كبير المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، والتأكد من انتظام حضور الأطباء وأطقم التمريض والتزامهم بمواعيد العمل، فضلاً عن متابعة توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطلع على سجل دخول وخروج المترددين، حيث تبين استقبال ٣٠ حالة حتى توقيت الزيارة وفي لفتة إنسانية، استجاب المحافظ لشكوى أحد المواطنين المترددين على المستشفى لتضرره من تأخر إجراءات إجراء عملية جراحية رغم حقه في العلاج تحت مظلة التأمين الصحي.

وكلف المحافظ الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية بسرعة إنهاء جميع الإجراءات اللازمة وإجراء العملية في أقرب وقت، بما يضمن حصوله على الخدمة الطبية المناسبة دون تأخير بأحد مستشفيات الصحة بالمحافظة

وتفقد المحافظ العيادات الخارجية بالمستشفى والتي تضم تخصصات النساء والرمد والجلدية والأطفال والعظام، ولاحظ وجود تكدس أمام بعض العيادات، موجهاً الدكتورة أميرة خلف مديرة المستشفى بتنظيم دخول المرضى من خلال نظام الكارت وفقاً للأولوية والحالات الحرجة، مع سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمترددين.

وتفقد المحافظ بنك الدم بالمستشفى، واطلع على دفاتر وسجلات "تسليم وتسلم" أكياس الدم ومشتقاته، وتابع آليات العمل داخل البنك ومدى جاهزيته للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، ومراجعة أرصدة فصائل الدم المختلفة للتأكد من توافرها بالكميات المناسبة، للوقوف على المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفى، مشدداً على مديرة المستشفى ضرورة المتابعة المستمرة لأرصدة الدم ومشتقاته لضمان سرعة توفيرها للحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً على مدار الساعة.

شملت جولة المحافظ تفقد قسم العناية المركزة الذي يضم ٢٣ سريراً، حيث وجه المحافظ بتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لإحدى الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي، مع المتابعة الدورية لحالتها الصحية من جانب إدارة المستشفى.

وحرص المحافظ على التوجه لصيدلية المستشفى لمتابعة انتظام صرف الأدوية للمرضى والتأكد من توافرها، مشدداً على ضرورة توفير جميع الأدوية والمستلزمات العلاجية بصورة مستمرة، مؤكدا: أن "المريض الذي يتردد على المستشفى يجب أن يحصل على خدمة علاجية لائقة، وأن يتلقى العلاج والدواء المناسبين دون معاناة أو تأخير، ولن أسمح بأي تقصير في هذا الشأن".

ووجه محافظ الشرقية المحاسب السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير بسرعة رفع الإشغالات المخالفة بمحيط المستشفى، للقضاء على الزحام وتحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة مناسبة للمرضى والمترددين.

واطمأن محافظ الشرقية علي الأعمال الجارية بمستشفى أبو كبير المركزى الجديد، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، والذي يُعد أحد أكبر المشروعات الصحية بالمحافظة، والمقام على مساحة ٧ آلاف متر مربع وبتكلفة إجمالية تتجاوز ٨٠٠ مليون جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أميرة خلف مديرة مستشفى أبو كبير المركزي، والمحاسب السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير.