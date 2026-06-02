قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر واليابان تعززان شراكتهما التعليمية.. زيارة رفيعة لمعهد الكوزن بالعاشر من رمضان
خلاف على أولوية الجلوس | الداخلية تكشف تفاصيل قيام مسن بـ سبّ فتاة بالمترو
نتنياهو يتوعد إيران بالسقوط ويهدد بيروت : لا عودة لنظام طهران
وزير العمل يبحث مع نظيريه الجزائري والسوداني بجنيف تعزيز التعاون وتطوير التدريب المهني
خلفًا لتولسي غابارد.."ترامب" يكلّف بيل بولتي بقيادة الاستخبارات الوطنية مؤقتًا
السيطرة على حريق مصنع تحت التشطيب بالمنطقة الصناعية في العبور
الأغذية العالمي: المناطق الجنوبية بلبنان الأكثر تضررا بسبب القصف الإسرائيلي
رسميا الدولار يتراجع 13 قرشا.. وهذا سعره الآن
نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس
الغرفة 202 تشعل أحلام الأرجنتين.. هل يكتب ميسي الفصل الأخير من الأسطورة في مونديال 2026؟
تراجع الذهب وعيار 18 يسجل رقماً قياسياً
الأغذية العالمي بلبنان: مليون و240 ألف شخص يواجهون انعداما بالأمن الغذائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يُتابع انتظام الخدمات المقدمة للمترددين على مستشفى أبو كبير المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مستشفى أبو كبير المركزي للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، والتأكد من انتظام حضور الأطباء وأطقم التمريض والتزامهم بمواعيد العمل، فضلاً عن متابعة توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، واطلع على سجل دخول وخروج المترددين، حيث تبين استقبال ٣٠ حالة حتى توقيت الزيارة وفي لفتة إنسانية، استجاب المحافظ لشكوى أحد المواطنين المترددين على المستشفى لتضرره من تأخر إجراءات إجراء عملية جراحية رغم حقه في العلاج تحت مظلة التأمين الصحي.

وكلف المحافظ الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية بسرعة إنهاء جميع الإجراءات اللازمة وإجراء العملية في أقرب وقت، بما يضمن حصوله على الخدمة الطبية المناسبة دون تأخير بأحد مستشفيات الصحة بالمحافظة

وتفقد المحافظ العيادات الخارجية بالمستشفى والتي تضم تخصصات النساء والرمد والجلدية والأطفال والعظام، ولاحظ وجود تكدس أمام بعض العيادات، موجهاً الدكتورة أميرة خلف مديرة المستشفى بتنظيم دخول المرضى من خلال نظام الكارت وفقاً للأولوية والحالات الحرجة، مع سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمترددين.

وتفقد المحافظ بنك الدم بالمستشفى، واطلع على دفاتر وسجلات "تسليم وتسلم" أكياس الدم ومشتقاته، وتابع آليات العمل داخل البنك ومدى جاهزيته للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة، ومراجعة أرصدة فصائل الدم المختلفة للتأكد من توافرها بالكميات المناسبة، للوقوف على المخزون الاستراتيجي لتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفى، مشدداً على مديرة المستشفى ضرورة المتابعة المستمرة لأرصدة الدم ومشتقاته لضمان سرعة توفيرها للحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً على مدار الساعة.

شملت جولة المحافظ تفقد قسم العناية المركزة الذي يضم ٢٣ سريراً، حيث وجه المحافظ بتقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لإحدى الحالات التي تعاني من الفشل الكلوي، مع المتابعة الدورية لحالتها الصحية من جانب إدارة المستشفى.

وحرص المحافظ على التوجه لصيدلية المستشفى لمتابعة انتظام صرف الأدوية للمرضى والتأكد من توافرها، مشدداً على ضرورة توفير جميع الأدوية والمستلزمات العلاجية بصورة مستمرة، مؤكدا: أن "المريض الذي يتردد على المستشفى يجب أن يحصل على خدمة علاجية لائقة، وأن يتلقى العلاج والدواء المناسبين دون معاناة أو تأخير، ولن أسمح بأي تقصير في هذا الشأن".

ووجه محافظ الشرقية المحاسب السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير بسرعة رفع الإشغالات المخالفة بمحيط المستشفى، للقضاء على الزحام وتحقيق السيولة المرورية وتوفير بيئة مناسبة للمرضى والمترددين.

واطمأن محافظ الشرقية علي  الأعمال الجارية بمستشفى أبو كبير المركزى الجديد، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات أمام الشركة المنفذة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، والذي يُعد أحد أكبر المشروعات الصحية بالمحافظة، والمقام على مساحة ٧ آلاف متر مربع وبتكلفة إجمالية تتجاوز ٨٠٠ مليون جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان للارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أميرة خلف مديرة مستشفى أبو كبير المركزي، والمحاسب السيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير.

الشرقية محافظ الشرقية الخدمات الصحية توافر الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

عريس المونديال.. أول صور من عقد قران النجم عمر مرموش

الذهب

الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

امير ابو العز

فرج عامر : مصر تملك مهاجمًا موهوبًا بجانب حمزة عبدالكريم

سهام جلال

عشرة العمر.. خالد الغندور ينعى سهام جلال برسالة مؤثرة

أرشيفية

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى..الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك وATM

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

ماذا قال له الرسول؟.. خالد الجندي يوضح تعامل النبي مع رجل شكا له سوء تصرف خادمه

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: نعتز في مصر ببركة دخول المسيح وإبراهيم ويوسف وآل البيت الكرام إليها

أيمن عبدالغني يستقبل المرشح الروماني لمنصب أمين عام المنظمة الفرنكوفونية

أيمن عبدالغني يستقبل المرشح الروماني لمنصب أمين عام المنظمة الفرنكوفونية

بالصور

بعد معاناتها من انسداد الشرايين الطرفية.. جمال شعبان ينعى سهام جلال بكلمات مؤثرة

وفاة الإعلامية سهام جلال
وفاة الإعلامية سهام جلال
وفاة الإعلامية سهام جلال

محافظ الشرقية يُتابع انتظام الخدمات المقدمة للمترددين على مستشفى أبو كبير المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس

طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..
طريقة عمل سمبوسة هندية بالبطاطس..

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمنطقة حلقة السمك بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

محمد صلاح

كواليس جديدة.. ماذا طلب محمد صلاح للانتقال إلى الدوري السعودي؟

سهام جلال

رحيل سهام جلال.. 10 محطات صنعت مشوار «وزيرة السعادة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد