الداخلية تكشف تفاصيل تغيب فتاة عقب خروجها من مسكنها بالشرقية

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة القائم على النشر بشأن تغيب شقيقته عقب خروجها من مسكنها بالشرقية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 مايو المنقضى تبلغ لمركز شرطة الزقايق بالشرقية من والدة القائم على النشر (ربة منزل - مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجلتها (طالبة – مقيمة بدائرة المركز) إثر خلافات عائلية بينهما.

وبتاريخ 22 مايو المنقضى حضرت لديوان المركز وبرفقتها نجلتها المتغيبة وقررت بعودتها لمنزلها ، وتبين أنها كانت متواجدة رفقة إحدى صديقاتها بمحافظة الشرقية، وعدم تعرضها لمكروه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.