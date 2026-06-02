محافظ أسوان يوجه بغلق وتشميع المحلات المخالفة بالسوق السياحى والأسواق الجانبية

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جولاته الميدانية داخل الأسواق والشوارع بمدينة أسوان، لمتابعة مستوى الانضباط وإزالة الإشغالات، حيث أصدر توجيهاته الفورية بغلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة لخطوط التنظيم بالسوق السياحى والأسواق الجانبية الملحقة به بشوارع المطار والحدادين والمدارس.

وذلك من خلال تكثيف الحملات الميدانية المتتالية بالتنسيق مع شرطة المرافق، ورفع كافة الإشغالات والتعديات داخل الأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية، مع إلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم المحددة وعدم تجاوز المساحات المسموح بها.

وكذلك الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للأسواق بما يتناسب مع مكانة أسوان السياحية، وغلق وتشميع أحد الأفران الخاصة بعمل الفطائر والمعجنات لقيامه بإستخدام أسطوانات البوتاجاز المنزلية بدلاً من الأسطوانات التجارية .

ضوابط وإجراءات تنفيذية

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحلات التى قامت بتغيير النشاط دون الحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة.

إلزام أصحاب المحلات باتباع الإجراءات القانونية من خلال الوحدة المحلية والجهات المختصة قبل إجراء أى تعديل فى النشاط.

مراجعة التراخيص والتأكد من مطابقتها لطبيعة النشاط الفعلى للمحال.

جهود متنوعة

إجراءات مشددة للدرجات النارية والتوك توك

وجه المهندس عمرو لاشين إدارة المرور بتكثيف الحملات المرورية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه بعض الدراجات النارية "الموتوسيكلات" التي تتسبب في إحداث أصوات مزعجة تؤثر على راحة المواطنين، وتؤدي إلى زيادة معدلات التلوث الضوضائي والصوتي داخل المناطق السكنية والشوارع الرئيسية.

التحفظ على بعض مركبات "التوك توك" غير المرخصة، خاصة المتواجدة داخل الأسواق والمناطق التجارية، لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين والمترددين على الأسواق.

المتابعة الميدانية

وخلال الجولة التى رافقه فيها العميد أحمد صلاح الدين رئيس مدينة أسوان ، شدد المحافظ على ضرورة إستمرار الحملات اليومية لتحقيق الانضباط داخل الأسواق، والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضارى للمدينة.

وإستمع المحافظ لمطالب العديد من المواطنين الذين ألتقى بهم ، موجهاً المسئولين لوضع الحلول الفورية لها وفقاً للإمكانيات المتاحة.