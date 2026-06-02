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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بإجمالي 548 مخالفة.. حملة مكبرة لإعادة الانضباط ورفع الإشغالات فى شوارع دشنا بقنا

حملات مكبرة بدشنا
حملات مكبرة بدشنا
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، بعمل حملة مكبرة لضبط الشارع الدشناوي، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي السياق نفذت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بإشراف اللواء محمد حامد هشّام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والعميد محمد رضوان، مدير إدارة المرور بقنا، والعميد هاني صابر، مدير إدارة المرافق بقنا، وقوات من الأمن المركزي ورجال مركز شرطة دشنا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات والباعة الجائلين بشوارع المركز.

وقال خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، إن الحملة أسفرت عن تحرير وضبط 548 مخالفة وجريمة تموينية وبيئية متنوعة، حيث تمكنت القوات المشاركة من رفع الإشغالات على طريق مصر أسوان الزراعي السريع، وتحرير 56 محضر أشغال طريق، وإزالة 170 حالة كمضبوطات إدارية، بالإضافة إلى تنفيذ 200 إزالة إدارية فورية أسهمت في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

​وأضاف بهيج، بأن الحملة نجحت في ضبط العديد من المخالفات التجارية والبيئية والصحية، حيث تم تحرير 34 محضر مخالفة لباعة جائلين، وضبط 12 منشأة تقوم بإدارة محال عامة بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 17 محضر رسم تفتيش، و3 محاضر لمكبرات الصوت المسببة للإزعاج.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز دشنا، إلى أن الحملة تمكنت من تحرير 24 محضراً لعدم حمل شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، فضلاً عن الجانب البيئي الذي شهد تحرير 22 محضر مخالفة نظافة، و4 محاضر مخالفة رش مياه في الشوارع، و6 محاضر مخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

​وأكد بهيج، أن هذه الحملات تأتى ضمن خطة متكاملة للتصدي لكافة صور المخالفات وتحقيق الانضباط التام بالشارع الدشناوي، مشيراً إلى استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ على مختلف القطاعات الخدمية والتجارية والصحية لضمان الالتزام الكامل بالقوانين، وحماية صحة المواطنين، وتحقيق بيئة آمنة ومنظمة للجميع.
 


قنا الشارع الدشناوي حملة مكبرة رفع الاشغالات الحملات الرقابية أخبار قنا

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