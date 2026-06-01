قنا.. نقل موقف السمطا العشوائي بطريق دشنا إلى مجمع المواقف الرسمي| صور

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا، بنقل موقف "السمطا" العشوائي الواقع بطريق"مصر - أسوان" الزراعي بدشنا، إلى مجمع المواقف الرسمي، وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لإعادة الانضباط المروري والقضاء على المظاهر العشوائية.

جاء ذلك خلال حملة له، بحضور خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وبالتنسيق مع إدارة المرور والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وقال محافظ قنا، إن هذا الإجراء يهدف بالمقام الأول إلى تحقيق السيولة المرورية اللازمة، والحد من التكدسات التي تعوق حركة السير، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية، بما يضمن سلامة المواطنين وتيسير تنقلاتهم.

وشدد الببلاوي، على ضرورة المتابعة المستمرة؛ لضمان التزام السائقين بالموقع الجديد، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات.

وأكد محافظ قنا، أن تطوير المواقف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي في المحافظة.