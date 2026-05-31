انتشال جثة طالب غرق فى نهر النيل أثناء السباحة بقنا

تمكن الأهالى من انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقاً فى نهر النيل بنطاق مركز نقادة جنوب قنا، وإيداعها مشرحة المستشفى المركزى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع طالب غرقاً فى مياه نهر النيل بمركز نقادة.

وتبين أن الطالب نزل مع آخرين للسباحة فى نهر النيل هرباً من حرارة الجو، إلا أنه لم يتمكن من السباحة ولقى مصرعه غرقاً، وجرى انتشال الجثمان.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ المؤقت بنقادة، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.