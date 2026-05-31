إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالشوم بين عائلتين بقنا

أصيب ٥ أشخاص خلال مشاجرة بالشوم والعصى بين عائلتين بقرية عباسة التابعة لمركز قوص جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة باليوم والعصى بين عدد من الأشخاص بقرية عباسة التابعة لمركز قوص، نتج عنها وقوع ٥ إصابات.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع المشاجرة، للسيطرة على الأوضاع وإعادة الهدوء للقرية، فيما يجرى التحقيق لكشف ملابسات المشاجرة، وضبط أطرافها لمباشرة التحقيقات.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع المشاجرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.