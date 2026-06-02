مراجعة جاهزية اللجان والمقار.. تعليم الجيزة تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية، بحضور محمد فايز وكيل المديرية، وسهير عبد الرحمن وكيل المديرية، لوضع اللمسات النهائية والاستعداد الكامل لبدء الامتحانات على مستوى المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للاستعدادات داخل الإدارات التعليمية، ومراجعة جاهزية اللجان ومقار الامتحانات، والتأكد من اكتمال جميع التجهيزات اللازمة لضمان سير الامتحانات في أجواء مستقرة ومنظمة.

وأكد سعيد عطية أن نجاح الامتحانات يبدأ من حسن الإعداد والتنسيق بين جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة حريصة على توفير بيئة امتحانية آمنة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

تم خلال الاجتماع التأكد والتشديد على ما يلي:

- مراجعة جاهزية اللجان ومقار الامتحانات.

- التأكد من اكتمال أعمال الصيانة والنظافة والتجهيزات اللازمة.

- تفعيل غرف العمليات وربطها بالإدارات التعليمية للمتابعة الفورية.

- تعزيز التنسيق بين جميع فرق العمل لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات.

- توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على أداء الامتحانات في هدوء واطمئنان.

تسهم هذه الاستعدادات في توفير مناخ امتحاني مستقر ومنظم، يمنح الطلاب الثقة والطمأنينة ويتيح لهم التركيز الكامل خلال أداء الامتحانات.

واختتم وكيل تعليم الجيزة الاجتماع بالتأكيد على أن جميع الجهود تتكامل من أجل مصلحة الطلاب، متمنيًا لأبنائه وبناته التوفيق والنجاح، ومشيدًا بالعمل الجماعي الذي تقوم به الإدارات التعليمية استعدادًا لهذا الحدث المهم.