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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طب بيطري الجيزة: تحصين 7674 وتعقيم 1294 كلب بشلتر إمبابة

تحصين الكلاب
تحصين الكلاب
أحمد زهران

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة حرص المحافظة على حفظ أمن وسلامة المواطنين من التعرض لمخاطر العقر من الكلاب الضالة والتى إزدادت الشكاوى من حالاتها خلال الفترة الماضية بمختلف أنحاء المحافظة.

وفى هذا الإطار أشار محافظ الجيزة إلى أنه تم إتخاذ العديد من الخطوات فى هذا الصدد التى تعتمد على السيطرة على أعداد الكلاب الضالة وإتخاذ الإحتياطات الإحترازية لتحصينها ضد الأمراض خاصة السعار، وذلك بما يراعى التعاليم الدينية و دون تعدى على حقوق الحيوان أو حقها فى التواجد كأحد عناصر التنوع البيئى.

وشملت الإجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ممثلة فى مديرية الطب البيطرى وكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة لتنفيذ أعمال تطعيم وتعقيم الكلاب بشلاتر مخصصة لرعايتهم وإعادة إدماجهم ببيئتهم الطبيعية مرة أخرى بالتنسيق مع المجتمع المدنى.

وأشار تقرير لمديرية الطب البيطرى إلى قيام المديرية بالتعاون مع كلية الطب البيطرى ومؤسسات المجتمع المدنى بتحصين ٧٦٧٤ وتعقيم ١٢٩٤ كلب بشلتر إمبابة، والذين تم إعادتهم لمناطق تواجدهم مرة أخرى عقب تلقيهم العلاج والرعاية البيطرية المناسبة لحالة كل منهم.

كما تسعى المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية للقضاء على الظواهر المسببة لإنتشار الكلاب الضالة بالمناطق السكنية والمتمثلة فى إنتشار القمامة وأعمال الفرز من خلال الرفع الدورى للمخلفات ومناهضة أنشطة الفرز والنباشين وإتباع أساليب حديثة لجمع المخلفات كمنظومة الصناديق الذكية محكمة الغلق لجمع القمامة تحت سطح الأرض، والتوسع فى التعاقد مع شركات الجمع السكنى بمختلف الأحياء والمراكز والمدن.

محافظة الجيزة تحصين الكلاب الطب البيطري بالجيزة

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