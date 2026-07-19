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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يمدد عقد طاهر محمد طاهر حتى 2029‏

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
حسام الحارتي

أعلن النادي الأهلي عن تمديد عقد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة عامين، ‏ليواصل مشواره مع الفريق، بعدما أصبح إجمالي مدة تعاقده الحالية ثلاثة مواسم.‏

جاء تمديد التعاقد بعد الجلسة التي جمعت اللاعب بالكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، ‏والدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، حيث تم الاتفاق على جميع بنود ‏العقد الجديد، واستكمال كافة الإجراءات الإدارية والمالية.‏

وعبر طاهر محمد طاهر عن سعادته بتمديد تعاقده، مؤكدًا تقديره للنادي وجماهير الأهلي التي يدين ‏لها بالكثير، وأنه سوف يبذل قصارى جهده مع زملائه، لإسعاد الجماهير وتحقيق البطولات ‏والانتصارات التي تليق بالنادي.‏

النادي الأهلي طاهر محمد طاهر بالكابتن وائل جمعة عصام سراج الدين

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