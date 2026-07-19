الأهلي يمدد عقد طاهر محمد طاهر حتى 2029‏

أعلن النادي الأهلي عن تمديد عقد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة عامين، ليواصل مشواره مع الفريق، بعدما أصبح إجمالي مدة تعاقده الحالية ثلاثة مواسم.
جاء تمديد التعاقد بعد الجلسة التي جمعت اللاعب بالكابتن وائل جمعة، مدير الكرة، والدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، حيث تم الاتفاق على جميع بنود العقد الجديد، واستكمال كافة الإجراءات الإدارية والمالية.
وعبر طاهر محمد طاهر عن سعادته بتمديد تعاقده، مؤكدًا تقديره للنادي وجماهير الأهلي التي يدين لها بالكثير، وأنه سوف يبذل قصارى جهده مع زملائه، لإسعاد الجماهير وتحقيق البطولات والانتصارات التي تليق بالنادي.