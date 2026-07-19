عراقجي يكشف تفاصيل نجاته من قصف استهدف مقر خامنئي

كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تفاصيل نجاته من القصف الذي استهدف مقرا كان يتواجد فيه مع المرشد الإيراني علي خامنئي، مؤكدًا أن الهجوم نُفذ عبر "ثغرة أمنية" لا تزال قائمة حتى الآن.



وقال عراقجي، في مقابلة مصورة، إنه كان حاضرا في مقر المرشد الأعلى يوم تعرضه للقصف، مضيفًا أن الاستهداف تم عبر اختراق أمني، وأن هذه الثغرة لم تُغلق حتى الآن.



وأوضح أنه أثناء مغادرة المقر سأل السيد حجازي عما إذا كان المرشد لا يزال موجودًا، إلا أن الأخير أجابه بأنه لا يعلم.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أنه جرى انتشال حجازي من تحت الأنقاض، مؤكدًا أنه لم تُسجل على جثمانه أي إصابات ظاهرة، رغم تعرض مجمع المقر لثلاث هجمات متتالية خلال فترة وجيزة.



وأضاف عراقجي أنه لم يلتقِ بالمرشد علي خامنئي منذ ذلك الهجوم، لافتًا إلى أن عددًا محدودًا فقط من الأشخاص تمكنوا من لقائه خلال الفترة الماضية.