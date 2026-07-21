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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يشارك في ندوة الشمول المالي والتنمية المستدامة بهيئة الرقابة المالية

المجلس القومي للمرأة يشارك في ندوة "الشمول المالي والتنمية المستدامة" بالهيئة العامة للرقابة المالية
المجلس القومي للمرأة يشارك في ندوة "الشمول المالي والتنمية المستدامة" بالهيئة العامة للرقابة المالية
أمل مجدى

شارك المجلس القومي للمرأة في الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية تحت عنوان "الشمول المالي والتنمية المستدامة"، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي، وسفارة مملكة هولندا، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية وشركاء التنمية وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالي الشمول المالي والتنمية المستدامة.


وشارك في فعاليات الندوة كل من المهندس عمرو سليمان، والدكتورة ماريان عازر، والدكتورة ماريان قلدس، أعضاء المجلس القومي للمرأة، إلى جانب نشوى مصطفى، القائم بأعمال المديرة الوطنية للشمول المالي بالمجلس.

وخلال الندوة، شارك المهندس عمرو سليمان، عضو المجلس ومقرر اللجنة الاقتصادية لمشروع "تحويشة"، في الجلسة الأولى التي عُقدت تحت عنوان "المرأة والشمول المالي"، وأدارتها ياسمين حسن، نائب رئيس الإدارة المركزية للمكاتب الفنية بالهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين المعنيين بهذا الملف.

واستعرض المهندس عمرو سليمان تجربة مشروع "تحويشة"، أحد أبرز برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي يعتمد على نموذج مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، بهدف تمكين السيدات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية، وتحسين قدراتهن على إدارة الموارد المالية وتنمية الأنشطة المدرة للدخل.

وأشار إلى أن المشروع نجح في نقل ممارسات الادخار من الأطر غير الرسمية إلى منظومة مالية منظمة تعتمد على التعاملات البنكية والرقمية، بما أسهم في دمج آلاف السيدات في المنظومة المالية الرسمية، ونشر الثقافة المالية، ودعم توجهات الدولة نحو الشمول المالي والتحول الرقمي.

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