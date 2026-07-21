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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمار تبحث مع قرينة رئيس جمهورية مونتينيجرو التعاون في مجال تمكين المرأة

المستشارة أمل عمار تستقبل قرينة رئيس جمهورية مونتينيجرو لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة
المستشارة أمل عمار تستقبل قرينة رئيس جمهورية مونتينيجرو لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال تمكين المرأة
أمل مجدى

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم،  ميلينا ميلاتوفيتش، قرينة رئيس جمهورية مونتينيجرو (الجبل الأسود)، بحضور خلود صقر، حرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس، والمستشارة ماريان قلدس عضوة المجلس،  لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة.

وفي مستهل اللقاء، رحبت المستشارة أمل عمار بقرينة رئيس جمهورية مونتينيجرو، مؤكدة أن الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وتمثل فرصة لتعزيز التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الناجحة في دعم وتمكين المرأة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت رئيسة المجلس دور المجلس  باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية، وجهوده في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في مجالات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وزيادة تمثيل المرأة في مواقع صنع واتخاذ القرار، إلى جانب منظومة الحماية التي تشمل التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية، مؤكدة أن المرأة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكينها بفضل الدعم والإرادة السياسية.

كما أكدت حرص المجلس على توسيع التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، وتبادل الخبرات بما يخدم قضايا المرأة والتنمية، مشيرة إلى أن الاستثمار في المرأة يمثل استثمارًا في مستقبل المجتمعات.

وأعربت ميلاتوفيتش عن إعجابها بما حققته المرأة المصرية من تقدم خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن وصولها إلى مواقع صنع واتخاذ القرار يعكس إرادة سياسية حقيقية، وأن التجربة المصرية في تمكين المرأة تعد نموذجًا رائدًا يمكن الاستفادة منه.


وتم استعراض دور مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس في بناء قدرات السيدات وتأهيلهن لسوق العمل وتحقيق التمكين الاقتصادي، إلى جانب دور مكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات في تقديم الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي للسيدات واليات تلقي شكاوى السيدات ومنها الرقم المختصر 15115، كما تناولت عددًا من المبادرات والبرامج التي ينفذها المجلس، من بينها برنامجي “نورة” و”نور” ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات برعاية السيدة انتصار السيسي، ومبادرة استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات بالمجان.

واستعرضت الدكتورة نسرين البغدادي عددًا من الأدلة الاسترشادية المتخصصة، من بينها أدلة للمساواة بين الجنسين، ودمج المرأة في قضايا البيئة والتغيرات المناخية، وتعزيز دورها في مكافحة الفساد، ودعم مشاركتها السياسية وصنع القرار.

وفي ختام الزيارة، تفقدت قرينة رئيس جمهورية مونتينيجرو معرض مركز تنمية مهارات المرأة، وأشادت بجودة المنتجات اليدوية والحرفية التي تنفذها السيدات، كما زارت مكتبة المجلس واطلعت على أحدث إصداراتها.

القومي للمرأة المرأة المرأة المصرية المجلس القومي للمرأة أمل عمار

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