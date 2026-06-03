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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مياه الجيزة: التعامل الفوري مع أي تحديات لتقديم أفضل خدمة للمواطنين

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع ميدانيًا عددًا من مواقع العمل والخدمات بمركزي الصف وأطفيح
رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع ميدانيًا عددًا من مواقع العمل والخدمات بمركزي الصف وأطفيح
علا محمد

أجرى المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولة ميدانية موسعة بمركزي الصف وأطفيح، لمتابعة انتظام العمل بعدد من مواقع تقديم الخدمات ومحطات وروافع مياه الشرب والصرف الصحي، والوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت الجولة تفقد الفروع التجارية ومراكز خدمة العملاء بكل من الكريمات ووسط أطفيح والودي وصول وغرب أطفيح والقبابات وشمال وجنوب الصف، وذلك لمتابعة سير العمل والتأكد من سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، والوقوف على مستوى الأداء وانتظام الإجراءات والخدمات المقدمة للمشتركين.

وفي قطاع مياه الشرب، تفقد رئيس الشركة رافع مياه الكريمات، للاطمئنان على كفاءة التشغيل واستمرار ضخ المياه للمواطنين بصورة منتظمة.

كما تابع أعمال التشغيل والصيانة، بعدد من روافع الصرف الصحي، شملت رافع صرف صحي صول، ورافع صرف صحي كفر حلاوة، ورافع صرف صحي عرب الحصار القبلية، للتأكد من انتظام العمل ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وأكد المهندس محمد حفناوي أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف مواقع العمل، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو تحديات، بما يضمن تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.
 

المهندس محمد حفناوي محمد حفناوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة مركزي الصف وأطفيح جولة ميدانية موسعة بمركزي الصف وأطفيح

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