خطة عاجلة لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في أسوان وتحسين كفاءة التشغيل

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقطاع المرافق .

ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للإرتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف أنحاء المحافظة .

وحضر اللقاء السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء أمين شوقى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والمهندس صلاح بيومى نائب رئيس الشركة ، واللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب قيادات وزارة الإسكان والمحافظة.

إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات

شهد اللقاء إستعراض المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وأيضاً مشروعات الخطة الإستثمارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مع متابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، والتأكيد على أهمية الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة لتحقيق أقصى إستفادة للمواطنين .

عرض التحديات والمشكلات القائمة

وخلال اللقاء، سلم محافظ أسوان نائب وزير الإسكان تقريراً شاملاً يتضمن أبرز المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بالإضافة إلى حصر شامل للنقاط الساخنة والمناطق التى تحتاج إلى تدخلات عاجلة بهدف وضع الحلول السريعة والفورية لها ، ويرتكز معظمها فى توصيل خدمة الصرف الصحى للتغلب على زيادة التصرفات لضمان إستدامة الخدمات وتحسين كفاءتها.

جهود متنوعة



وتضمن التقرير الآتى :

إنشاء محطات الصرف الصحى بالسيل والناصرية .

تركيب المطرقة المائية بالمحطة رقم " 11 " بالكرور ، وكذا تركيب محابس الهواء لتخفيف الأعطال والكسورات المتكررة ، فضلاً عن إنشاء محطة المشتل الجديدة رقم " 12 " والتى سيتم بدء العمل فيها عقب فتح الظرف المالى والترسية على الشركة والمقاول لنهو مشاكل الكرور بشكل جذرى ونهائى .

الإنتهاء من محطة معالجة الصرف الصحى بأبو الريش ، والمدرجة ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة .

الإنتهاء من محطات معالجة الصرف بقرى غرب سهيل وغرب أسوان ، ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة بنهاية يونيو الجارى .

التنسيق بين وزاراتى الإسكان والرى لإنهاء الإجراءات الفنية المتعلقة برافع الصرف الصحى بقرية الرقبة بدراو ، وأيضاً محطات المياه والمآخذ الخاصة بمياه الشرب بقرى دراو ، والمدرجة ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة .

إنشاء خزان مياه لخدمة قروى عنيبة بمركز نصر النوبة للتغلب على تحديات ضعف وإنقطاع مياه الشرب .

إستكمال توفير خدمة الصرف الصحى ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة .

توفير باقى الإعتمادات المالية لإنهاء الأعمال المتبقية بمحطات وشبكات الصرف الصحى بقرية رؤوف والحرية بمركز كوم أمبو ضمن الخطة الإستثمارية .

تركيب عدد 2 قاطع للكهرباء بمحطة جبل الزلط للصرف الصحى بكوم أمبو للوحة التشغيل والتحكم .

إنهاء مشروع إنشاء محطة رافع الحبارى للصرف الصحى بإدفو .

إنهاء الأعمال المتبقية بمحطة معالجة الصرف الصحى بالكلح شرق بإدفو ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة .

تكثيف الجهود والتنسيق المشترك

تم التأكيد على أهمية إستمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوى ، ومحافظ أسوان المهندس عمرو لاشين ، وكافة الجهات التنفيذية المعنية لدفع معدلات العمل بالمشروعات الجارية، وتذليل أى معوقات قد تؤثر على التنفيذ بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، خاصة فى المناطق الأكثر إحتياجاً.

تخفيف الأعباء عن المواطن الأسوانى

وأكد محافظ أسوان على أن المحافظة تضع ملف مياه الشرب والصرف الصحى فى مقدمة أولوياتها نظراً لإرتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، مؤكداً أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجارية ومعالجة التحديات القائمة بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة.



يعكس اللقاء حرص محافظة أسوان ووزارة الإسكان على تعزيز التعاون المشترك لمتابعة مشروعات البنية التحتية الحيوية، وتسريع معدلات التنفيذ، ووضع حلول عملية وفورية للتحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.