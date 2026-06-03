قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«خطة النواب» توافق على موازنة التنمية المحلية بـ4.487 مليار جنيه للعام المالي الجديد
أحمد موسي عن واقعة صبري نخنوخ: لا تهاون مع أي شخص مهما بلغت شبكة علاقاته
ضبط المتهمين بالتعدي على عاطل وأسرته في دار السلام
بعد عيد الأضحى.. 3 أيام متصلة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالدولة
الطماطم بـ 20 جنيه.. خبر سار للمواطنين بشأن أسعار السلع
بعد المقطع المخل.. محافظ القليوبية يلغي ندب مدير التعليم الإعدادي ويقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق
منال عوض تتابع مع محافظ القاهرة ملفات النظافة والبناء المخالف وتطوير سوق العتبة ومصر الجديدة
مصر تدين استهداف مطار الكويت الدولي وتؤكد تضامنها الكامل معها
خالد الغندور يطرح سؤالا مهما لجماهير الزمالك
موازنة النواب تناقش تحصيل رسم 100 جنيه عند مغادرة مصر
ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)
من 1934 إلى قطر 2022| الكرة العربية تكتب تاريخها في المونديال.. مصر تفتح البوابة الأولى والمغرب صاحبة الابتسامة الكبرى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خطة عاجلة لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في أسوان وتحسين كفاءة التشغيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لقطاع المرافق .

ويأتى ذلك فى إطار جهود الدولة للإرتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الجارية بمختلف أنحاء المحافظة .

وحضر اللقاء السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء أمين شوقى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى الشيمى رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام، والمهندس صلاح بيومى نائب رئيس الشركة ، واللواء ياسر عبد الشافى المشرف على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب قيادات وزارة الإسكان والمحافظة.

إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات
شهد اللقاء إستعراض المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، وأيضاً مشروعات الخطة الإستثمارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، مع متابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز، والتأكيد على أهمية الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة لتحقيق أقصى إستفادة للمواطنين .

عرض التحديات والمشكلات القائمة
وخلال اللقاء، سلم محافظ أسوان نائب وزير الإسكان تقريراً شاملاً يتضمن أبرز المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بالإضافة إلى حصر شامل للنقاط الساخنة والمناطق التى تحتاج إلى تدخلات عاجلة بهدف وضع الحلول السريعة والفورية لها ، ويرتكز معظمها فى توصيل خدمة الصرف الصحى للتغلب على زيادة التصرفات لضمان إستدامة الخدمات وتحسين كفاءتها.

جهود متنوعة


وتضمن التقرير الآتى : 
إنشاء محطات الصرف الصحى بالسيل والناصرية .
تركيب المطرقة المائية بالمحطة رقم " 11 " بالكرور ، وكذا تركيب محابس الهواء لتخفيف الأعطال والكسورات المتكررة ، فضلاً عن إنشاء محطة المشتل الجديدة رقم " 12 " والتى سيتم بدء العمل فيها عقب فتح الظرف المالى والترسية على الشركة والمقاول لنهو مشاكل الكرور بشكل جذرى ونهائى .
الإنتهاء من محطة معالجة الصرف الصحى بأبو الريش ، والمدرجة ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة .
الإنتهاء من محطات معالجة الصرف بقرى غرب سهيل وغرب أسوان ، ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة بنهاية يونيو الجارى .
التنسيق بين وزاراتى الإسكان والرى لإنهاء الإجراءات الفنية المتعلقة برافع الصرف الصحى بقرية الرقبة بدراو ، وأيضاً محطات المياه والمآخذ الخاصة بمياه الشرب بقرى دراو ، والمدرجة ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة .
إنشاء خزان مياه لخدمة قروى عنيبة بمركز نصر النوبة للتغلب على تحديات ضعف وإنقطاع مياه الشرب .
إستكمال توفير خدمة الصرف الصحى ضمن مشروع الإحلال والتجديد وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بقرى مركز ومدينة نصر النوبة .
توفير باقى الإعتمادات المالية لإنهاء الأعمال المتبقية بمحطات وشبكات الصرف الصحى بقرية رؤوف والحرية بمركز كوم أمبو ضمن الخطة الإستثمارية .
تركيب عدد 2 قاطع للكهرباء بمحطة جبل الزلط للصرف الصحى بكوم أمبو للوحة التشغيل والتحكم .
إنهاء مشروع إنشاء محطة رافع الحبارى للصرف الصحى بإدفو .
إنهاء الأعمال المتبقية بمحطة معالجة الصرف الصحى بالكلح شرق بإدفو ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة .

تكثيف الجهود والتنسيق المشترك
تم التأكيد على أهمية إستمرار التنسيق والتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوى ، ومحافظ أسوان المهندس عمرو لاشين ، وكافة الجهات التنفيذية المعنية لدفع معدلات العمل بالمشروعات الجارية، وتذليل أى معوقات قد تؤثر على التنفيذ بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، خاصة فى المناطق الأكثر إحتياجاً.

تخفيف الأعباء عن المواطن الأسوانى
وأكد محافظ أسوان على أن المحافظة تضع ملف مياه الشرب والصرف الصحى فى مقدمة أولوياتها نظراً لإرتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين، مؤكداً أهمية الإسراع فى تنفيذ المشروعات الجارية ومعالجة التحديات القائمة بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة.

يعكس اللقاء حرص محافظة أسوان ووزارة الإسكان على تعزيز التعاون المشترك لمتابعة مشروعات البنية التحتية الحيوية، وتسريع معدلات التنفيذ، ووضع حلول عملية وفورية للتحديات التى تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة بالمحافظة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

سارة خليفة

سارة خليفة أمام المحكمة بتهمة هتك عرض سائقها

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

معاشات

موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

إف 15

من سماء الكويت إلى عمق إيران.. طيار أمريكي يسقط مرتين بمقاتلة «إف 15» خلال 30 يومًا من الحرب

دومفريس

ريال مدريد يقترب من حسم اتفاقه مع الهولندي «دومفريس» .. وليفربول يترقب

صلاح مصدق

«أنا معرفكش ونتكلم بعدين».. وكيل أعمال «صلاح مصدق» يروي تفاصيل أزمته مع الزمالك

ترشيحاتنا

احمد السعدني

الشحات ما يمشيش.. أحمد السعدني يقدم روشتة لعودة الأهلي للمسار الصحيح

العروض المشاركة

قائمة العروض المشاركة بالدورة الأولى لمهرجان شرم الشيخ _المجر المسرحي الدولي

فيلم Supergirl: Woman of Tomorrow

تعرف على شخصيات فيلم Supergirl: Woman of Tomorrow

بالصور

وداعًا حبيبة الملايين .. فولكس فاجن تُودّع أشهر سياراتها للأبد

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

إزالة 22 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

من داخل مركز السيطرة.. محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة والتجميل

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟.. إخصائي صحة نفسية يوضح

هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟
هل الصمت في الخلافات الزوجية حل أم مشكلة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد