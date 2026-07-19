انطلاق اختبارات القدرات بالجامعات اليوم.. التعليم العالي توجه رسائل مهمة للطلاب

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتيازها، اعتبارًا من اليوم، الأحد، مشددًا على أن النجاح في هذه الاختبارات يعد شرطًا أساسيًا للقبول، بغض النظر عن مجموع الطالب في الثانوية العامة.

وأوضح أن اختبارات القدرات تشمل كليات الفنون الجميلة (فنون وعمارة)، والفنون التطبيقية، والتربية الفنية، والتربية الموسيقية، وكليات علوم الرياضة، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت عبر صفحتها الرسمية دليلًا تفصيليًا وفيديوهات توضح طبيعة الاختبارات والمهارات المطلوبة والأدوات التي يجب على الطلاب اصطحابها.

وقال إن الموقع الإلكتروني للتنسيق يتيح للطلاب حجز مواعيد اختبارات القدرات على مدار 24 ساعة باستخدام رقم الجلوس والرقم القومي، كما يمكنهم الاطلاع على نتائج الاختبارات من خلال الموقع نفسه بعد الانتهاء من التصحيح.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أنه يحق للطالب التقدم لأكثر من اختبار قدرات في تخصصات مختلفة، مثل الفنون الجميلة والفنون التطبيقية، إذا كان يرغب في ذلك، لافتًا إلى أنه في حال تعذر حضور الاختبار في الموعد المحدد، يمكن للطالب تقديم اعتذار رسمي إلى الكلية مدعومًا بالأسباب، وتقوم الكلية بالنظر فيه وفقًا للضوابط المنظمة.

وأكد عبد الغفار أن جميع الكليات المعنية استكملت استعداداتها لاستقبال الطلاب منذ التاسعة صباحًا، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي، موضحًا أن عدد الطلاب الذين سجلوا لاختبارات القدرات حتى أمس بلغ نحو 100 ألف طالب، مع توقعات بزيادة الأعداد مع بدء أول أيام الاختبارات.