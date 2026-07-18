التعليم العالي توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة قبل اختبارات القدرات

وجه الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نصيحة إلى طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط اجتياز اختبارات القدرات، بضرورة الاطلاع على الدليل الإلكتروني المخصص لهذه الاختبارات عبر الموقع الرسمي للوزارة.

دليل اختبارات القدرات الإلكتروني

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن دليل اختبارات القدرات الإلكتروني يتضمن شرحًا شاملًا للتخصصات المختلفة، إلى جانب جميع المعلومات التي يحتاجها الطالب قبل التقدم للاختبارات، بما يساعده على معرفة طبيعة كل اختبار ومتطلباته.

خطوات وإجراءات الاختبارات

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن الوزارة وفرت أيضًا مجموعة من الفيديوهات التوضيحية عبر الموقع الرسمي، تتناول خطوات وإجراءات الاختبارات بشكل مبسط، داعيًا الطلاب إلى الاستفادة منها والاستعداد بصورة جيدة قبل التوجه إلى الجامعات.

وأكد أن الاختبارات العملية تبدأ اعتبارًا من غدٍ وتستمر حتى يوم 6 أغسطس المقبل، مشددًا على أهمية التزام الطلاب بالمواعيد المحددة والاستفادة من فترة التسجيل للتعرف على طبيعة الاختبارات والاستعداد لها بالشكل المناسب.

اختيار المسار الجامعي

وشدد عبد الغفار على أن الوزارة تحرص على توفير كافة وسائل الدعم والمعلومات للطلاب لضمان إجراء اختبارات القدرات بسهولة وشفافية، ومساعدتهم على اختيار المسار الجامعي المناسب وفقًا لقدراتهم وميولهم.