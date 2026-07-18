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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم العالي: 10 آلاف طالب سجلوا لاختبارات القدرات.. واستقبال المتقدمين يبدأ غدًا بالجامعات

اختبارات القدرات
اختبارات القدرات
محمد البدوي

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استعداد الموقع الإلكتروني للوزارة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في التسجيل لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بعدد من الكليات التي تشترط اجتياز هذه الاختبارات.

عدد الطلاب الذين سجلوا 

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن عدد الطلاب الذين سجلوا عبر الموقع الإلكتروني بلغ نحو 10 آلاف طالب حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجامعات تبدأ اعتبارًا من غدٍ استقبال الطلاب لإجراء اختبارات القدرات في مختلف التخصصات.

اجتياز قدرات خاصة

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي إلى أن الاختبارات تشمل مجموعة من الكليات التي تتطلب اجتياز قدرات خاصة قبل القبول بها، ومن أبرزها كليات الفنون الجميلة، والفنون التطبيقية، والتربية الموسيقية، والتربية الفنية، وعلوم الرياضة.

تاحة التسجيل أمام الطلاب

وأكد أن الوزارة تواصل إتاحة التسجيل أمام الطلاب حتى يوم 6 أغسطس المقبل، داعيًا الراغبين في الالتحاق بهذه الكليات إلى سرعة الدخول على الموقع الإلكتروني، واستكمال إجراءات التسجيل، وتحديد موعد أداء الاختبار.

التزام الطلاب بالمواعيد المحددة 

وشدد عبد الغفار على أهمية التزام الطلاب بالمواعيد المحددة للاختبارات، باعتبارها خطوة أساسية للالتحاق بالكليات التي تعتمد على قياس مهارات وقدرات خاصة لدى المتقدمين.

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