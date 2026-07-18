بعد مقتل جنود أمريكيين| إسرائيل تستعد لتصعيد سريع مع إيران.. وواشنطن تحذر رعاياها حول العالم

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن إسرائيل تتابع عن كثب التصعيد المتسارع بين الولايات المتحدة وإيران، وسط تقديرات أمنية تشير إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات حاسمة، في وقت رفعت فيه تل أبيب مستوى جاهزيتها تحسبًا لأي تصعيد إيراني محتمل.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة لا تزال تفضل بقاء إسرائيل خارج دائرة المواجهة المباشرة مع إيران، رغم أن تل أبيب عرضت المشاركة في الهجمات الأمريكية، إلا أن واشنطن رفضت ذلك، مؤكدة أن أي تدخل إسرائيلي سيعتمد على طبيعة الرد الإيراني وما إذا كانت طهران ستقرر استهداف إسرائيل.

وأضافت أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لسيناريوهات تصعيد سريعة، مشيرة إلى أن القيادة السياسية والعسكرية أعدت ما وصفته بـ"مفاجآت" لإيران في حال توسعت المواجهة أو تعرضت إسرائيل لهجوم مباشر.

ونقلت الصحيفة عن وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة عززت انتشارها العسكري في الشرق الأوسط بإرسال مقاتلات F-16 من قاعدة سبانغدالم في ألمانيا، إلى جانب طائرات الشبح F-35 من بريطانيا، بهدف دعم العمليات العسكرية، بما في ذلك استهداف أنظمة الرادار الإيرانية.

كما أوضحت أن الولايات المتحدة دفعت بمزيد من طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل، حيث تقرر تمركزها داخل قواعد سلاح الجو الإسرائيلي بدلًا من مطار بن غوريون، لأسباب عملياتية ولتقليل التأثير على حركة الطيران المدني.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل وضعت قائمة أهداف جديدة تشمل منشآت البنية التحتية الإيرانية، بينها الجسور ومحطات القطارات ومنشآت الطاقة، مؤكدة أن تل أبيب قد تتحرك لاستهدافها إذا حصلت على ضوء أخضر أمريكي أو إذا بادرت إيران بمهاجمة إسرائيل.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد أيضًا لاحتمال تنفيذ إيران هجمات عبر حلفائها في المنطقة، بما في ذلك حزب الله في لبنان والحوثيون في اليمن، إلى جانب احتمال تنفيذ عمليات ضد مصالح إسرائيلية في الخارج، وهو ما دفع السلطات إلى رفع مستوى التأهب داخل إسرائيل وخارجها.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "مذكرة التفاهم لم تعد قائمة، وإذا قررت إيران مهاجمة إسرائيل فستدفع ثمنًا باهظًا، ولن تتوقف إسرائيل هذه المرة كما حدث في الجولة السابقة".

وفي المقابل، هدد قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، ماجد موسوي، دول الخليج، داعيًا قادتها إلى أخذ "التحذير الإيراني الأخير" على محمل الجد.

وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا أمنيًا عالميًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء السفر، محذرة من احتمال تعرض المصالح الأمريكية لهجمات في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، وما قد يترتب على ذلك من اضطرابات في حركة الطيران وإغلاق متكرر للمجالات الجوية.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن إيران واصلت خلال الأيام الماضية استهداف قواعد ومنشآت أمريكية في عدد من دول المنطقة، من بينها الأردن والعراق والكويت والبحرين وقطر والسعودية والإمارات وسلطنة عُمان، فيما أعلن الجيش الأمريكي مقتل جنديين أمريكيين وإصابة آخرين في هجوم استهدف قواته بالأردن، في أول خسائر بشرية يعلنها منذ استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.