محافظ الإسكندرية: 2 مليون و150 ألف زائر يتوافدون على الشواطئ في أول جمعة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع شواطئ المحافظة، وتعزيز أعمال المتابعة والرقابة الميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث استقبلت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، أكثر من 2 مليون و150 ألف زائر، في أول جمعة عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، ليسجل الموسم الصيفي أحد أعلى معدلات الإقبال هذا العام.

ورفعت جميع شواطئ القطاع الشرقي لافتة «كامل العدد» وسط إجراءات تنظيمية مكثفة لضمان سلامة وراحة الرواد.

وكثفت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أعمال المتابعة والتفتيش بجميع شواطئ القطاعين الشرقي والغربي، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تواجد فرق الإنقاذ وجاهزية المعدات، والالتزام بالضوابط المنظمة للعمل، إلى جانب المرور المستمر على الشواطئ المغلقة للتأكد من خلوها من الرواد ومنع نزول المواطنين إليها حفاظًا على سلامتهم.

وشهدت شواطئ القطاع الشرقي إقبالًا كثيفًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تراوحت نسب الإشغال بين 70% و80%، قبل أن تسجل شواطئ بحري المميز وعروس البحر إشغالًا كاملًا بنسبة 100% وكذلك جميع شواطئ حيي المنتزه أول والمنتزه ثان، إلى جانب شاطئ بحري المميز بحي الجمرك، فيما سجل شاطئ الهانوفيل المجاني بالقطاع الغربي نسبة إشغال 100% كما بلغت نسبة الإشغال بجميع شواطئ القطاع الشرقي 100%، بينما وصلت شواطئ القطاع الغربي إلى نحو 85%.

وفي إطار الرقابة الميدانية، تعاملت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على الفور مع عدد من المخالفات، حيث تم رفع الشيش ومواقد الغاز من عدد من الشواطئ، وضبط حائزي مواد ممنوعة وإخراجهم من أحد الشواطئ، ورد فروق أسعار التذاكر والمبالغ التي تم تحصيلها بالمخالفة للرواد، ورصد عدد من المخالفات المتعلقة بالأسعار والخدمات مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين الراغبين في التوجه إلى الشواطئ بمتابعة نسب الإشغال واختيار الشواطئ الأقل كثافة، مع ضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ والرايات المرفوعة بكل شاطئ، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.