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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"التعليم العالي": 9871 طالبًا سجلوا لاختبارات القدرات.. وانطلاقها غدًا

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
أ ش أ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب الذين سجلوا عبر موقع التنسيق الإلكتروني لأداء اختبارات القدرات بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، بلغ حتى الآن 9871 طالبًا وطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية للعام 2026.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - أن اختبارات القدرات تنطلق غدًا /الأحد/ 19 يوليو الجاري، وفقًا للمواعيد التي حجزها الطلاب مسبقًا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مشيرة إلى استمرار تسجيل الرغبات لأداء الاختبارات حتى يوم الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل.

وأضافت أن الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات تشمل كليات الفنون الجميلة (فنون وعمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات العاصمة ودمياط وبنها وبني سويف وطنطا ودمنهور، إلى جانب كلية التربية الموسيقية بالزمالك بجامعة العاصمة، وكليتي التربية الفنية بجامعة العاصمة والزمالك وجامعة المنيا، فضلًا عن كليات علوم الرياضة.

وأهابت الوزارة بالطلاب سرعة الانتهاء من التسجيل وعدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة، مؤكدة أن موقع التنسيق الإلكتروني سيغلق باب التسجيل في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس 6 أغسطس المقبل، إيذانًا بانتهاء مرحلة التسجيل لأداء اختبارات القدرات.

وأشارت إلى أن تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء الاختبارات يتم إلكترونيًا من خلال موقع التنسيق، لافتة إلى إتاحة أدلة إرشادية وإنفوجرافات وفيديوهات توعوية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب الأدلة الإرشادية التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات؛ لمساعدة الطلاب في إجراءات التسجيل والاستعداد لاختبارات القدرات.

وزارة التعليم العالي التنسيق الإلكتروني الكليات

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